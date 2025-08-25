ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية النارية

اختتمت منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز مثير من نصيب ليفربول على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 مساء الاثنين.

وبدأت الجولة مساء الجمعة الماضي بفوز عريض حققه تشيلسي على حساب مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 5-1.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وفاز توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي بثنائية دون رد في مواجهة تركت ردود فعل واسعة بينما تغلب بيرنلي على ضيفه سندرلاند بنفس النتيجة.

وفاز برينتفورد على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 1-0 كما تغلب بورنموث على وولفرهامبتون بنفس النتيجة بينما اكتسح آرسنال ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-0.

أخبار ذات علاقة رغم الفوز المذهل.. 3 كوارث تهدد موسم ليفربول

وحقق إيفرتون فوزاً مثيراً على حساب برايتون بنتيجة 2-0 كما تعادل كريستال بالاس مع ضيفه فولهام بنتيجة 1-1 كما حقق مانشستر يونايتد نفس النتيجة أمام مضيفه فولهام.

وحققت 3 أندية العلامة الكاملة بعد مرور جولتين وهي آرسنال وتوتنهام وليفربول بالفوز في أول مباراتين.

أخبار ذات علاقة تقييم باهت لمحمد صلاح في موقعة نيوكاسل وليفربول

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية:

1. آرسنال (6 نقاط)

2. توتنهام (6 نقاط)

3. ليفربول (6 نقاط)

4. تشيلسي (4 نقاط)

5. نوتنغهام فورست (4 نقاط)

6. مانشستر سيتي (3 نقاط)

7. سندرلاند (3 نقاط)

8. إيفرتون (3 نقاط)

9. بورنموث (3 نقاط)

10. برينتفورد (3 نقاط)

11. بيرنلي (3 نقاط)

12. ليدز يونايتد (3 نقاط)

13. فولهام (نقطتان)

14. كريستال بالاس (نقطتان)

15. نيوكاسل يونايتد (نقطة واحدة)

16. مانشستر يونايتد (نقطة واحدة)

17. أستون فيلا (نقطة واحدة)

18. برايتون (نقطة واحدة)

19. وولفرهامبتون (دون نقاط)

20. وست هام يونايتد (دون نقاط)