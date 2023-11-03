فينيسيوس ورودريغو.. من المخاطرة والانتقادات إلى النجاح المطلق

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا تحدثت فيه عن التطور الهائل في مسيرة النجمين فينيسيوس جونيور ورودريغو مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن تجديد عقد فينيسيوس حتى 2027 ورودريغو حتى 2028.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد أنفق حوالي 100 مليون يورو على التعاقد مع "الطفلين"، وبمجرد التوقيع معهما كان عليهما البقاء في البرازيل حتى بلوغهما سن الرشد.

وتم تسجيل فينيسيوس مع فريق "Juvenil A" في موسمه الأول، ورودريغو مع فريق الكاستيا، وكلاهما لعب أيضًا مع الفريق الأبيض الأول، حيث لعب فينيسيوس خمس مباريات وسجل أربعة أهداف؛ ورودريغو، ثلاث مباريات وسجل هدفين.