فينيسيوس ورودريغو.. من المخاطرة والانتقادات إلى النجاح المطلق
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا تحدثت فيه عن التطور الهائل في مسيرة النجمين فينيسيوس جونيور ورودريغو مع ريال مدريد.
وكان ريال مدريد قد أعلن تجديد عقد فينيسيوس حتى 2027 ورودريغو حتى 2028.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد أنفق حوالي 100 مليون يورو على التعاقد مع "الطفلين"، وبمجرد التوقيع معهما كان عليهما البقاء في البرازيل حتى بلوغهما سن الرشد.
وتم تسجيل فينيسيوس مع فريق "Juvenil A" في موسمه الأول، ورودريغو مع فريق الكاستيا، وكلاهما لعب أيضًا مع الفريق الأبيض الأول، حيث لعب فينيسيوس خمس مباريات وسجل أربعة أهداف؛ ورودريغو، ثلاث مباريات وسجل هدفين.
وبحسب الصحيفة فإن هذين الرهانين المثيرين للجدل والمحفوفين بالمخاطر أصبحا عمليتين ناجحتين على المستوى الرياضي والاقتصادي.
وأكدت أن التجديد لفينيسيوس ورودريغو يعزز النتيجة الجيدة بإبرام الصفقتين اللتين كان إتمامهما محفوفا بالمخاطر لكنهما يجلبان اليوم الفخر لريال مدريد.
من 100 مليون يورو إلى 250 مليون يورو
والنجاح الأول يكمن في إعادة التقييم المذهلة لكلا اللاعبين، ونجح ريال مدريد منذ فترة طويلة في قبول الاستثمار المهم الذي قام به بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور ورودريغو.
وكلف التعاقد مع فينيسيوس حوالي 45 مليون يورو، لكن الآن باتت قيمته السوقية ثلاثة أضعاف سعره.
وبحسب موقع "Transfermarkt"، تبلغ القيمة السوقية لفينيسيوس 150 مليون يورو.
ونفس الشيء يحدث مع رودريغو حيث كلف ريال مدريد أيضًا حوالي 45 مليون يورو والآن تبلغ قيمته السوقية حوالي 100 مليون يورو.
نجما ريال مدريد والبرازيل
فينيسيوس ورودريغو نجمان في ريال مدريد وأيضا في المنتخب البرازيلي.
ومع ريال مدريد يتم اعتبارهما منذ فترة طويلة لاعبين مهمين، وقد سجلا معًا 101 هدف، ويعكسان المكانة التي يتمتعان بها في الفريق.
ويرتدي فينيسيوس القميص رقم 7 مع ريال مدريد رودريغو رقم 11.
ومع المنتخب البرازيلي، حيث شاركا معا في كأس العالم 2022، يشكلان ركيزتين لمستقبل السامبا.
الفوز بكل شيء
وفاز فينيسيوس (23 عامًا) ورودريغو (22 عامًا)، بجميع الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، حيث فاز الأول بتسعة ألقاب في خمسة مواسم والثاني بثمانية ألقاب في أربع سنوات.
وفي العديد من هذه الإنجازات كان فينيسيوس ورودريغو أبطالا مميزين.
وفي 2022 قادا ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وسجل فينيسيوس 17 هدفًا في الليغا، بالإضافة إلى ذلك، كان حاسما في النهائي بتسجيل هدف الفوز على ليفربول.
وسجل فينيسيوس ثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية، كما كان مهما في الفوز 4/0 على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا رغم الخسارة 0/1 في الذهاب.
وسجل رودريغو هدفي ريال مدريد في الفوز 2/1 على أوساسونا في النهائي.
ولا يمكن نسيان هدفي رودريغو على مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ليقلب ريال مدريد تأخره على ملعبه 0/1 إلى فوز 3/1 حيث سجل بنزيما الهدف الثالث.
جزء من "المجرة"
يمكن اعتبار فينيسيوس ورودريغو أيضًا جزءا من "الغالاكتيكوس" حيث إنهما نجمان يتمتعان بجاذبية إعلامية مهمة تعزز مجال التسويق والدخل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الأوقات بالنسبة لريال مدريد الذي يحتاج إلى العمل لمواكبة "الأثرياء الجدد".
وقالت "ماركا" إن فينيسيوس "مدفع تجاري"، ويعتبره المختصون هو المفضل لدى العلامات التجارية، حيث أسس نفسه مع ريال مدريد والبرازيل.