طرد حمد آل منصور بعد دخوله في مشادة مع زميله في مباراة الأخدود والحزم (فيديو)

نال حمد آل منصور، لاعب فريق الأخدود، الكرت الأحمر والطرد المباشر بعد دخوله في مشادة كلامية مع حارس مرمى فريقه باولو فيتور، خلال مواجهة الحزم، مساء السبت، في الجولة الـ13 للدوري السعودي لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 64 مشادة كلامية قوية بين "منصور" وحارس مرمى فريقه، وتدخل زملاؤهما للفصل بينهما قبل أن يتطور الأمر وبدا أن اللاعب قام بالبصق على حارس مرماه، ليشهر الحكم الكرت الأحمر للمنصور لسوء السلوك، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة ضد النصر.