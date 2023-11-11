طرد حمد آل منصور بعد دخوله في مشادة مع زميله في مباراة الأخدود والحزم (فيديو)
نال حمد آل منصور، لاعب فريق الأخدود، الكرت الأحمر والطرد المباشر بعد دخوله في مشادة كلامية مع حارس مرمى فريقه باولو فيتور، خلال مواجهة الحزم، مساء السبت، في الجولة الـ13 للدوري السعودي لكرة القدم.
وشهدت الدقيقة 64 مشادة كلامية قوية بين "منصور" وحارس مرمى فريقه، وتدخل زملاؤهما للفصل بينهما قبل أن يتطور الأمر وبدا أن اللاعب قام بالبصق على حارس مرماه، ليشهر الحكم الكرت الأحمر للمنصور لسوء السلوك، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة ضد النصر.
وفاز الأخدود على الحزم بنتيجة (2 - 1).
وسجل هدفي الأخدود ليندر تاوامبا في الدقيقتين 20 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف الحزم أنطونيو خوسي دي كارفاليو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ16، وتوقف رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.