أغنية مسيئة من جماهير الأرجنتين ضد كيليان مبابي على الهواء



أثارت مجموعة من جماهير الأرجنتين في قطر مشكلة كبيرة لهم ولبلادهم عبر غناء أغنية مسيئة على الهواء أمام شاشات التلفزيون ضد فرنسا حاملة لقب كأس العالم رغم عدم وجود المنتخبين في مجموعة واحدة بالبطولة التي تنطلق الأحد المقبل.

لكن يبدو أن جماهير الأرجنتين بطلة العالم مرتين تعتبر أن فرنسا واحدة من أكبر المنافسين لمنتخب بلادهم على الفوز باللقب، ولذلك ابتكروا أغنية خاصة للمنتخب الفرنسي ونجمه كيليان مبابي.

وغنت مجموعة المشجعين العبارات الهجومية لقناة TyC Sports الأرجنتينية، قبل أن تبتعد الكاميرا في النهاية واشتكى المراسل.

واستهدفت الجماهير مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وزميل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، حيث انتشر الهتاف ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير الهتاف إلى علاقة مبابي بعارضة الأزياء المتحولة جنسيًّا إنيس راو.

واستهدفت الأغنية الفريق الفرنسي بأكمله وتحديدا استهدفت أمرا عنصريا يتعلق بأن معظم لاعبي الفريق أصحاب أصول أفريقية؛ ما يعني أن اللاعبين أصحاب البشرة السمراء لا يمكن أن يكونوا فرنسيين.

وغنى مشجعو الأرجنتين "إنهم يلعبون لمنتخب فرنسا، لكنهم جميعًا من أنغولا".

ويوجد لاعب واحد فقط من المنتخب الفرنسي ولد في أنغولا، واثنان فقط ولدا في أفريقيا وانتقل هذان اللاعبان إلى فرنسا عندما كانا يبلغان من العمر عامين أي أن هذه الهتافات عارية عن الصحة.

ويمكن أن تلتقي فرنسا والأرجنتين، إذ إن هذا الأمر سيتطلب من كلّ منهما احتلال المركز الثاني في مجموعته، ومن المحتمل أن يتصدر كلٌّ منهما مجموعته (الثالثة والرابعة).

ومع ذلك، إذا تواجَها في أي وقت من البطولة، فمن المؤكد أن مقطع الفيديو الخاص بهذه الأغاني والأهازيج سيعود إلى الظهور وقد يكون بمثابة دافع إضافي للفرنسيين من أجل الفوز.

وفازت الأرجنتين بقيادة ميسي على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة في مباراة ودية استعدادًا لمواجهة السعودية في أولى مباريات المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية في مونديال قطر.