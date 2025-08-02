على وشك الرحيل.. عرض مكسيكي لنجم الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن الوجهة الأقرب للفرنسي آلان سانت-ماكسيمان، نجم الأهلي السعودي، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن "الراقي" في الميركاتو الحالي.

وأكدت تقارير صحفية أن ماكسيمان خرج من حسابات الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، رغم تواجده في معسكر الفريق التحضيري.

ويتبقى في عقد ماكسيمان مع "الراقي"، عام واحد فقط حتى 2026.

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ووفقاً لأحدث التقارير، فإن إدارة النادي الأهلي منحت الضوء الأخضر للاعب الفرنسي، للبحث عن عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أن الألماني ماتياس يايسله وضع اللاعب الفرنسي خارج حساباته الموسم المقبل، في ظل وجود البرازيلي غالينو الجناح الأيسر، مع الفريق.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي سيزار ميرلو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "ماكسيمان في مفاوضات متقدمة مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي".

وأضاف: "النادي المكسيكي بات في المرحلة النهائية من إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي، والصفقة تقترب من الحسم".

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وكان الفرنسي سانت ماكسيمان انتقل إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 31 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وقدم خمس تمريرات حاسمة.

يذكر أن ماكسيمان انتقل إلى صفوف الأهلي صيف 2023 قادما من نيوكاسل الإنجليزي بموجب عقدٍ يمتد ثلاثة أعوامٍ.