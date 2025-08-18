مدير الكرة في الزمالك يفجر مفاجأة حول عقود اللاعبين بالدوري المصري

فجر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة حول بعض التعاقدات في الدوري المصري.

وقال عبد الناصر في تصريحات لـ"راديو صوت الزمالك": "في رأيي أن هناك آليات تحكم هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الرياضة ووزارة المالية والاتحاد المصري".

وأضاف: "هناك ضرائب على العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين أو الأندية والأجهزة سواء 4%، والقيمة المضافة ورسم التنمية والضرائب التصعادية وضريبة كسب العمل".

وواصل: "هناك ناديان في مصر طوال سنوات عديدة كانا يضعان في الشروط الخاصة يكتب العقد بقيمة قليلة، ويضعان في الشروط الخاصة الرقم الطبيعي للاعب وكانت الأمور تمر، ولكن حاليا الضرائب تتعامل مع الأرقام الرسمية".

وتابع: "هناك أندية تعمل بشفافية، ولكنها تمر بتعثرات مالية لأنك تعطي الدولة حقها، وهذا حقها وفقا للقوانين واللوائح".

واختتم: "نادي الزمالك صريح في العقود ويسدد حق الدولة، ولدينا شفافية في العمل، والجميع سيعلم ذلك، لأن تلك الأمور لا تختفي، ويجب أن يكون هناك سواسية في العمل داخل جميع الأندية".