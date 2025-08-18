ترامب يقطع اجتماعه بزعماء أوروبا للاتصال ببوتين
logo
رياضة

مدير الكرة في الزمالك يفجر مفاجأة حول عقود اللاعبين بالدوري المصري

مدير الكرة في الزمالك يفجر مفاجأة حول عقود اللاعبين بالدوري المصري
جون إدوارد مع عبد الناصر محمدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 9:38 م

فجر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة حول بعض التعاقدات في الدوري المصري.

وقال عبد الناصر في تصريحات لـ"راديو صوت الزمالك": "في رأيي أن هناك آليات تحكم هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الرياضة ووزارة المالية والاتحاد المصري".

أخبار ذات علاقة

رسالة "واتس آب" تنهي أزمة نجم الزمالك الجديد

رسالة "واتس آب" تنهي أزمة نجم الزمالك الجديد

وأضاف: "هناك ضرائب على العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين أو الأندية والأجهزة سواء 4%، والقيمة المضافة ورسم التنمية والضرائب التصعادية وضريبة كسب العمل".

أخبار ذات علاقة

الحكام يعاملون الأهلي "معاملة خاصة".. أسطورة الزمالك يفجر جدلا (فيديو)

الحكام يعاملون الأهلي "معاملة خاصة".. أسطورة الزمالك يفجر جدلا (فيديو)

 وواصل: "هناك ناديان في مصر طوال سنوات عديدة كانا يضعان في الشروط الخاصة يكتب العقد بقيمة قليلة، ويضعان في الشروط الخاصة الرقم الطبيعي للاعب وكانت الأمور تمر، ولكن حاليا الضرائب تتعامل مع الأرقام الرسمية".

أخبار ذات علاقة

طردونا من النادي.. تصريحات ومفاجآت صادمة من نائب رئيس الزمالك

طردونا من النادي.. تصريحات ومفاجآت صادمة من نائب رئيس الزمالك

 وتابع: "هناك أندية تعمل بشفافية، ولكنها تمر بتعثرات مالية لأنك تعطي الدولة حقها، وهذا حقها وفقا للقوانين واللوائح".

واختتم: "نادي الزمالك صريح في العقود ويسدد حق الدولة، ولدينا شفافية في العمل، والجميع سيعلم ذلك، لأن تلك الأمور لا تختفي، ويجب أن يكون هناك سواسية في العمل داخل جميع الأندية".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC