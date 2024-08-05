يخوض منتخب مصر مواجهة نارية في منافسات كرة القدم للرجال، ضد فرنسا، مساء اليوم الاثنين، عندما يلتقي الفريقان على ملعب ليون في مباراة تجمع بينهما ضمن نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس، بانتصاره على باراغواي بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الفرنسي الذي أزاح نظيره الأرجنتيني بانتصاره بهدف نظيف.

ويسعى "الفراعنة" لتحقيق انتصار تاريخي سيؤهله للمرة الأولى إلى نهائي الأولمبياد، وضمان ميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم بشكل خاص، والألعاب الجماعية بشكل عام، لأول مرة في التاريخ.

بالتأكيد مهمة المنتخب المصري لن تكون سهلة، بمواجهته أحد أقوى المنتخبات في المنافسات، صاحب الأرض والجمهور، الذي تشهد قائمته وُجود العديد من اللاعبين المميزين.

ويحذر الموقع الرسمي للأولمبياد من أن تصاعد قوة المنتخب المصري جعلت منه فريقًا مخيفًا، متسائلًا: "من كان يظن أن المصريين يمكن أن يطمحوا إلى ميدالية أولمبية بعد تعادلهم الافتتاحي ضد جمهورية الدومينيكان (0-0)، لكن منذ فوزهم على أوزبكستان (1-0)، ومفاجأتهم لإسبانيا (2-1)، وتفوقهم على باراغواي بركلات الترجيح (1-1، 5-4)، لا يبدو أن شيئاً يمكن أن يوقفهم".

أرقام وحقائق

ووفقًا للموقع الرسمي لـ"فيفا"، فإن اللقاء الأولمبي الوحيد السابق بين الفريقين كان في ربع نهائي 1984، وفازت فرنسا 2-0 في طريقها للفوز بالبطولة.

ووصلت مصر إلى نصف النهائي الأولمبي الثالث لها، وتهدف إلى الوصول إلى مباراة الميدالية الذهبية لأول مرة.

وإذا فاز المغرب ومصر، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها منتخبان أفريقيان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأولمبية للرجال.

ويمتلك كلا المنتخبين عدة لاعبين مؤثرين قد يصنعون الفارق في المواجهة المرتقبة بينهما.

أسلحة المنتخب المصري الأولمبي

أحمد سيد "زيزو"

تألق أحمد سيد "زيزو" تحت قيادة روجير ميكالي، المدير الفني للفراعنة، رغم بدايته المتذبذبة، بيد أن تقارير ذكرت أن المدرب البرازيلي منح اللاعب دفعة قوية بمقارنته بالنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي سبق وتدرب تحت قيادة ميكالي في المنتخب البرازيلي الأولمبي.

وعلى الرغم من عدم تسجيله، حتى الآن، لكن زيزو كان له الدور الفعال في صنع العديد من فرص التسجيل لزملائه في الفريق، وصنع هدفين في أربع مباريات حتى الآن في أولمبياد باريس، وخلال المباريات الأربعة التي خاضها في الأولمبياد أرسل جناح الزمالك 10 تمريرات صحيحة لداخل نصف ملعب الخصم، فيما كان لديه 11 تسديدة (6) منها بين الخشبات الثلاث.

إبراهيم عادل

يعد نجم بيراميدز لاعبًا مثاليًا في تشكيلة المدرب ميكالي، إذ صنع فارقًا كبيرًا بأهدافه المؤثرة في البطولة، حتى الآن.

وسجّل إبراهيم عادل في البطولة حتى الآن 3 أهداف، وكانت إسهاماته واضحة للجميع، وهو بلا شك أحد نجوم منافسات كرة القدم إلى جانب المغربي سفيان رحيمي.

وقدم الموقع الرسمي للأولمبياد قدم تحذيرًا من اللاعب المصري، قائلًا إنه سيكون بحاجة إلى مراقبة دقيقة إذا أرادت فرنسا تمديد سلسلة الفوز بلا هزيمة.

محمد النني

بالتأكيد لا يمكن تجاهل محمد النني، نجم الفريق المنتقل حديثًا للجزيرة الإماراتي، والذي يبدو أنه أعاد اكتشاف نفسه في هذه البطولة، مع مجموعة من اللاعبين الشباب.

وكان لاعب خط وسط أرسنال السابق، بمثابة "مسمار" في خط الوسط الدفاعي، إذ وقف حائلًا أمام هجمات المنافسين باعتراضاته وتدخلاته في الوقت المناسب، كما كانت قدرته على استعادة الكرة حاسمة في السماح لمصر بالانتقال بسرعة من الدفاع إلى الهجوم.

أسلحة منتخب فرنسا الأولمبي

جان فيليبي ماتيتا

فيليبي ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، يعد أحد اللاعبين الكبار الذين استدعاهم تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، وكان فعلًا على قدر المسؤولية.

وخاض ماتيتا كل مباريات "الديوك" في الأولمبياد، حتى الآن، واستطاع تسجيل هدفين، منها هدف الانتصار على الأرجنتين في دور ربع النهائي بضربة رأسية مميزة.

مايكل أوليسي

النجم المنضم حديثًا إلى بايرن ميونخ الألماني، والذي يعد أحد أفضل اللاعبين في أولمبياد باريس.

سجل أوليسي هدفًا وصنع ثلاثة وبهذا قد ساهم في نصف عدد أهداف الديوك بالبطولة حتى الآن، ويعد أخطر لاعبي المنتخب الفرنسي بتحركاته بين العمق والأطراف.

كيليان سيلديلا

تشهد البطولة مشاركة كيليان سيلديلا، نجم فرايبورغ الألماني، مع منتخب الديوك، في مركز الظهير الأيمن، الذي يقدم من خلال مستويات رائعة قد تشكل خطورة كبيرة على منتخب مصر الأولمبي، ويمتاز بأنه يُجيد الدفاع والهجوم بشكل جيد، واستطاع تسجيل هدف حتى الآن في الأولمبياد كان أمام غينيا.