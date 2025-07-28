رونالدو وشاكيرا وميسي وجورجينا.. ما حقيقة الصورة المثيرة للجدل؟ (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعم ناقلوها أنها تظهر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رفقة صديقته جورجينا رودريغيز، بجانب ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، والنجمة الكولومبية شاكيرا.

وجاء في الصورة الأولى ميسي وهو يرتدي بدلة كلاسيك، وتلتقط معه جورجينا صورة بطريقة "السيلفي" فيما يقف رونالدو بجانب شاكيرا.

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وفي الصورة الثانية، يرتدي ميسي قميصا باللون الأسود وتقف بجانبه شاكيرا ورونالدو وتلتقط أيضا جورجينا صورة جماعية لهم وهم يضحكون.

ولكن بالبحث عن حقيقة الصورة، فوجدنا أنها مفبركة وتم توليدها بإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في الفترة الحالية، والقادرة على صنع مثل هذه الصور بمنحها أوامر معينة لتظهر الصور وكأنها حقيقية بنسبة كبيرة.

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وما يدعم زيف الصورة هو تواجد الأسطورة رونالدو رفقة فريق النصر السعودي في معسكره المقام بسويسرا حاليا، وظهر اللاعب في أكثر من مقاطع مصورة وهو يخوض تدريبات قوية استعدادا للموسم الجديد مع فريقه.

كما أن ليونيل ميسي ظهر أمس رفقة إنتر ميامي خلال مشاهدته لقاء الفريق في مواجهة سينسيناتي من المقصورة الرئيسة للاستاد.

وعاقبت رابطة الدوري الأمريكي ليونيل ميسي والإسباني جوردي ألبا نجمي إنتر ميامي بالإيقاف مباراة واحدة لتغيبهما عن خوض مباراة نجوم الدوري المحلي ضد نظرائهم من الدوري المكسيكي.

وغاب ميسي وألبا عن تعادل سلبي جمع إنتر ميامي وسينسيناتي فجر الأحد لحساب الدوري المحلي.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى غضب ميسي من قرار إيقافه، وهو أمر يخشاه مسؤولو إنتر ميامي، لا سيما وأن مفاوضات تجديد عقد النجم الأرجنتيني، الذي ينتهي في ديسمبر 2025، لم تكتمل بالنجاح حتى الآن.

يذكر أن ميسي هو الهداف الأول لإنتر ميامي على مستوى البطولات كافة حيث أحرز هذا الموسم 24 هدفاً منها 18 يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الأمريكي.