رغم العرض الخيالي.. هذا ما يمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى ليفربول

ونشرت شبكة (Team Talk) الإنجليزية تقريرًا كشفت فيه عن مفاجأة قوية بخصوص رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع فالفيردي، أحد نجوم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الشبكة: "يسعى ليفربول لتعزيز خط وسط الفريق الإنجليزي، في ظل معاناة الفريق بهذا المركز منذ انطلاقة منافسات الموسم الحالي".

وأضافت: "يبدو أن نادي ليفربول لكرة القدم يستعد لتغيير خط وسطه من خلال عرض مالي ضخم محتمل؛ من أجل ضم لاعب ريال مدريد فالفيردي".

وتابعت: "قدم ليفربول عرضًا جريئًا بقيمة مذهلة تبلغ 150 مليون يورو (129 مليون جنيه إسترليني) لفالفيردي، وإذا تمت الصفقة بهذا الرقم، سيجعل فالفيردي أيضًا أغلى عملية شراء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".