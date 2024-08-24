افتتح نادي الهلال رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بفوز عريض خارج دياره على حساب الأخدود بنتيجة 3-0، اليوم السبت، في الجولة الأولى من عمر دوري روشن.

سجل للهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 4، ثم أضاف اللاعب أيضًا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 39 قبل أن يحرز مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثالث في الدقيقة 45+1.

وقدم الهلال مباراة قوية بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس بعدما توج مؤخرًا بلقب كأس السوبر السعودي.

وحصد الهلال انتصاره في مباراته الأولى على حساب الأخدود الذي حاول التحسن هجوميًا في الشوط الثاني ولكن بلا فاعلية.

وفي مباراة أخرى، فاز الاتفاق على مضيفه الشباب بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها.

سجل موسى ديمبيلي هدف الفوز للاتفاق في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وغاب الوافد الجديد عبد الرزاق حمد الله عن صفوف الشباب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان الاتحاد قد فاز في وقت سابق على حساب الخلود بهدف دون رد على ملعب الأخير في الجولة نفسها.