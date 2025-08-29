الأهلي فارق جماهيريا عن الاتحاد.. تصريح ناري من متعب الهزاع (فيديو)

أطلق الإعلامي متعب الهزاع تصريحاً نارياً بشأن جماهير ناديي الأهلي والاتحاد عملاقي الدوري السعودي.

وافتتح الأهلي مشواره في دوري روشن للمحترفين أمس الخميس بفوز صعب على حساب ضيفه نيوم بهدف دون رد سجله الإنجليزي إيفان توني.

ويلعب الاتحاد مواجهته بالجولة الأولى للدوري السعودي خارج الديار ضد الأخدود غداً السبت.

وقال متعب الهزاع عبر قناة MBC إن الجماهير في المنطقة الغربية وتحديداً مدينة جدة لديها شغف أكبر وحضور منتظم في مباريات الدوري السعودي بعكس جماهير العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف:" جمهور الرياض أشبه بمشجعي المناسبات ويظهرون بكثافة في الأدوار النهائية والمباريات الحاسمة".

وتابع:" الحقيقة أن جماهير الأهلي تتفوق في الحضور الجماهيري على مشجعي الاتحاد، وتواجدهم بكثافة في مباراة الحزم كان نقطة إيجابية في اليوم الأول لدوري روشن".

وأشار إلى أن مشجعي الأهلي يدعمون فريقهم في أغلب الأوقات والمباريات قائلاً:" بصراحة الأهلي فارق جماهيرياً عن الاتحاد.. وجماهيره دائماً ملتزمة بالحضور والدعم".

وشهدت مباراة الأهلي ضد نيوم حضوراً يتخطى 44 ألف مشجع في ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.