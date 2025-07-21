التعادل يحكم ذهاب السوبر الأردني بين الوحدات والحسين إربد (فيديو)

فرض التعادل بنتيجة (1-1) نفسه على مواجهة الوحدات وضيفه الحسين إربد في جولة الذهاب ببطولة كأس السوبر الأردني لكرة القدم على ملعب "الملك عبد الله الثاني" بمدينة القويسمة.

شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً لافتاً بين مشجعي الفريقين في أول مواجهة رسمية بعد تدعيم صفوف الفريقين بصفقات جديدة.

أخبار ذات علاقة "شرارة" يشعل ميركاتو الدوري الأردني بقرار مفاجئ

ودار صراع تكتيكي مثير خارج الخطوط بين البرتغالي كيم ماتشادو، المدير الفني لفريق الحسين إربد، والتونسي قيس اليعقوبي، المدير الفني لفريق الوحدات، خلال اللقاء.

أخبار ذات علاقة نجم الوحدات الأردني يرحل رسمياً إلى الدوري التركي

تقدم رزق بني هاني لمصلحة الحسين إربد في الدقيقة 31، فيما سجل اللاعب مصطفى كمال لمصلحة الوحدات في الدقيقة 32.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب على ملعب نادي الحسين بمدينة إربد.

هدف التعادل الوحدات 1 أمام الحسين 1 💚🔥 @متابعين Posted by ‎علي الزرقاء‎ on Monday, July 21, 2025

ويحتاج الحسين إربد لتحقيق التعادل دون أهداف أو الفوز بأي نتيجة، فيما يحتاج الوحدات للفوز أو التعادل بنتيجة إيجابية أكبر من 1-1.

أخبار ذات علاقة مع الوحدات الأردني.. قيس اليعقوبي يظفر بأول لقب في مسيرته

ويتطلع نادي الحسين إربد لتحقيق لقب كأس السوبر الأردني الغائب منذ نسخة 2003 التي توج بها على حساب الفيصلي.

ويأمل الوحدات تحقيق اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد أن فاز بنسخة 2023 كآخر تتويج باللقب المحلي.