أكد مصدر داخل نادي الزمالك المصري، أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق تدخل لإبقاء أحمد مصطفى "زيزو" وتجديد تعاقده ليبقى في الفريق الأول لأطول فترة ممكنة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده بشكل رسمي حتى الآن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك كشف على لسان متحدثه الرسمي عن تلقيهم فعلًا عرضًا رسميًّا من نيوم لضم زيزو، مؤكدًا أن العرض قيد الدراسة في الوقت الراهن.

ويعد "زيزو" أحد أبرز النجوم الذي يعول عليهم البرتغالي جوزيه غوميز في تشكيل الزمالك خلال المنافسات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ممدوح عباس يحاول إقناع زيزو بعدم الاحتراف والبقاء في الزمالك مع زيادة عقده السنوي.

وأضاف أن زيزو متمسك بالاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة، خاصة وأنه تلقى عرضين من نادي نيوم، ونادي بالدوري القطري.

وتابع أن زيزو وعد ممدوح عباس أنه في حالة العودة إلى مصر لن يكون سوى لنادي الزمالك فقط.

وأتم أن ممدوح عباس طلب من زيزو التفكير جيدا، خاصة أن الزمالك يحتاجه في الفترة المقبلة.

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يذكر أن الفترة الماضية شهدت "شداً وجذباً" بين زيزو وإدارة الزمالك، حيث طالب اللاعب بالحصول على مليون دولار سنويًا، مقابل تجديد تعاقده مع الفريق.

وأكد زيزو لإدارة الزمالك أن هذا المبلغ يعتبر "عادلا" من وجهة نظره، خاصة وأن ثنائي الفريق الأجنبي سامسون وإبراهيما نداي، يتقاضيان المبلغ نفسه، ولم يقدم أي منهما الإضافة المنتظرة.