سبب اعتراض رونالدو على الجهاز الفني لناديه بين شوطي مباراة النصر والوحدة (فيديو)
ظهر كريستيانو رونالدو غاضبًا بعد الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي انتهت بتأهل الوحدة بعد فوزه بهدف دون رد على ملعب الأول بارك.
وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة، توجَّه رونالدو إلى الجهاز الفني لناديه وبدا غاضبًا للغاية أثناء حديثه.
وكشف برنامج ملعب SBC سبب غضب كريستيانو رونالدو الذي كان يعترض على جفاف أرضية الملعب بحسب البرنامج.
وقال الإعلامي السعودي على العنزي إن "رونالدو طالب الجهاز الفني لنادي النصر برش أرضية الملعب بالمياه حتى تسهل من تمرير الكرة على أرض الملعب".
موقف صعب
ولخص مشهد رونالدو، بعدما جثا على ركبتيه والحزن يعتلي وجهه، مسيرته مع النصر على مدار نحو أربعة أشهر وذلك عقب الخروج من قبل نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.
وخسر النصر، الذي ضم رونالدو في صفقة ضخمة وبعقد حتى 2025، بنتيجة 1-صفر أمام عشرة لاعبين من الوحدة في قبل نهائي كأس الملك، لتتعلق آماله في حصد لقب بخط رفيع في ظل موقفه الصعب في الدوري.
وخسر النصر في كأس السوبر المحلية في قبل النهائي في يناير/ كانون الثاني، ويحتل المركز الثاني في الدوري متأخرًا بثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة ويتفوق عليه أيضًا في المواجهات المباشرة، وذلك قبل ست جولات على النهاية.
وفشل النصر في تسجيل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات، فيما كان آخر هدف سجله رونالدو الشهر الماضي خلال الفوز 5-صفر على العدالة في الدوري المحلي.
ولن يكون أمام النصر، الذي أحرز لقب الدوري لآخر مرة في 2019، الآن سوى التفكير في الفوز في الجولات الست المقبلة، لكن حتى ذلك لن يكون كافيًا للتتويج، بل سيحتاج أيضًا إلى تعثر الاتحاد في ثلاث مناسبات على الأقل في سبع مباريات متبقية لقطب مدينة جدة.