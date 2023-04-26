سبب اعتراض رونالدو على الجهاز الفني لناديه بين شوطي مباراة النصر والوحدة (فيديو)

ظهر كريستيانو رونالدو غاضبًا بعد الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي انتهت بتأهل الوحدة بعد فوزه بهدف دون رد على ملعب الأول بارك.

وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة، توجَّه رونالدو إلى الجهاز الفني لناديه وبدا غاضبًا للغاية أثناء حديثه.

وكشف برنامج ملعب SBC سبب غضب كريستيانو رونالدو الذي كان يعترض على جفاف أرضية الملعب بحسب البرنامج.

وقال الإعلامي السعودي على العنزي إن "رونالدو طالب الجهاز الفني لنادي النصر برش أرضية الملعب بالمياه حتى تسهل من تمرير الكرة على أرض الملعب".