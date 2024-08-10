كشفت تقارير صحفية وجود رغبة لدى أحد أندية الدوري السعودي في الحصول على خدمات اللاعب كانغ إن لي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الرياضي سانتي أونا، الذي أكد أن كانغ سيكون ضمن أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري السعودي للمحترفين، لتقدير الجميع للإمكانات الفنية التي يملكها.

وأوضح أن باريس سان جيرمان سيتلقى عرضًا مذهلًا من أجل التخلي عن المدة المتبقية في عقد اللاعب معه.

لكن من هو ذلك الفريق؟ سؤال سنحاول الإجابة عنه من خلال استعراض إمكانات اللاعب وخصائصه وأرقامه، واحتياجات الرباعي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في سوق الانتقالات.

خصائص كانغ

يتميز الكوري الجنوبي بالكثير من نقاط القوة، على الرغم من أنه لديه بعض نقاط الضعف أيضًا، إلا أن الأولى تطغى على الثانية.

يملك صاحب الـ23 عاما قدرة رائعة على لعب الكرات الثابتة، أكثر من أي شيء آخر، كما يستطيع الحفاظ على الكرة تحت قدميه، ويقدم التمريرات المفتاحية بشكل كثيف، ويستطيع لعب العرضيات بدقة، ويفضل المراوغات، كما أنه ينجح في معظم محاولاته فيها.

تتلخص أبرز نقاط الضعف الخاصة به في سوء إنهاء الهجمات والضعف البدني فيما يتعلق بالفوز بالثنائيات، أرضية كانت أو هوائية، كما أنه ليس الأفضل في المهام الدفاعية واستعادة الكرات.

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أرقام اللاعب

سجل كانغ على مدار الموسم الماضي رفقة باريس سان جيرمان أربعة أهداف فقط في جميع البطولات، لكنه صنع خمسة، ليكون إجمالي مساهماته تسعة أهداف في 38 مباراة.

كانغ يسجل أو يصنع بمعدل هدف كل 200 دقيقة، لكن لا بأس في ذلك، فقد لعب الكثير من المباريات بديلا، والكثير من دقائقه لعبها في مركز لاعب الوسط والوسط المدافع.

الهلال والنصر

كان الهلال والنصر اللاعبين الرئيسين في عملية المنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، ولا يزال التفوق الواضح للزعيم مؤلماً بالنسبة للعالمي الذي يسعى للتعويض.

يستطيع كانغ اللعب بجوار كريستيانو رونالدو على الجانب الأيمن أو الأيسر، أو تقديم المعونة له في صنع الكرات البينية والعرضية، فهو مميز في كل ذلك، ولو صدقت التقارير، ورحل أندرسون تاليسكا، فسيكون الدون بحاجة إلى بديل بالكفاءة نفسها يستطيع التفاهم معه في الملعب.

سيكون كانغ صفقة مناسبة للنصر بكل ما يستطيع اللعب فيه من مراكز في الملعب، على عكس الهلال الذي لن يستفيد منه إلا في مركز الجناح الأيمن الذي لعب فيه الكوري الجنوبي سبع مباريات الموسم الماضي، وسجل هدفاً وصنع آخر.

يعاني الزعيم تخمة هجومية بالفعل بوجود سالم الدوسري ونيمار دا سيلفا ومالكوم، بالإضافة إلى أليكساندر ميتروفيتش وغيرهم من النجوم.

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الاتحاد والأهلي

يعد ثنائي جدة الاتحاد والأهلي القادميْن في ترتيب المنافسة مع النصر والهلال، في ظل رغبة الأول في استعادة لقبه المفقود، والثاني في تحسين نتائج الموسم الماضي التي لم تكن سيئة، لكنها لم تكن بطموح جماهير "الراقي" أيضًا.

الاتحاد بحاجة إلى جناح أيسر، لكن يمكننا أن نقول إن ذلك ليس المركز المفضل بالنسبة للاعب الكوري الجنوبي، فقد خاض مباراة واحدة فيه فقط في الموسم الماضي.

كذلك الأمر بالنسبة للأهلي، الذي فقد سانت ماكسيمين لصالح الدوري التركي، لكنه لن يكون الفريق المثالي للاعب باريس الحالي في ظل الظروف الراهنة.