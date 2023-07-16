بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني(الحساب الرسمي للأهلي السعودي على تويتر)

تقرير: موسيماني يشكو الأهلي السعودي أمام "فيفا"

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قدَّم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد إدارة ناديه السابق، الأهلي السعودي، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وقاد موسيماني الأهلي للعودة إلى دوري المحترفين السعودي، بعد تتويجه بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قبل أن يرحل لتولي تدريب الوحدة الإماراتي.

بيتسو موسيماني
موسيماني مديرا فنيا للوحدة الإماراتي

وقالت صحيفة "الرياضية"، يوم الأحد، إن موسيماني أوضح في شكواه أن العقد المبرم مع الأهلي، يُفعّل تلقائيًّا في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من دوري يلو إلى دوري المحترفين، وهو ما حدث.

وأوضحت الصحيفة، أن شكوى المدرب الجنوب أفريقي، تضمَّنت أيضًا عدم حصوله على 6 رواتب شهرية الموسم الماضي، ومكافأة الصعود.

بيتسو موسيماني
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ومن المنتظر أن يخاطب "فيفا" النادي الأهلي لتوضيح أسباب فسخ عقد موسيماني.

وكان موسيماني حقَّق العديد من الإنجازات برفقة النادي الأهلي المصري، قبل رحيله إلى دوري يلو السعودي، ثم الانتقال لتدريب الوحدة الإماراتي لقيادته في الموسم المقبل.

الدوري السعودي

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