تقرير: موسيماني يشكو الأهلي السعودي أمام "فيفا"

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قدَّم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد إدارة ناديه السابق، الأهلي السعودي، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وقاد موسيماني الأهلي للعودة إلى دوري المحترفين السعودي، بعد تتويجه بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قبل أن يرحل لتولي تدريب الوحدة الإماراتي.