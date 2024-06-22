وكيل مدرب الزمالك يوضح موقفه من عروض الدوري السعودي
رد كريم أبو سليمان، وكيل البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، على الجدل الذي أثير بشأن تلقي المدرب عروضا رسمية في الفترة الأخيرة من الدوري السعودي.
وسبق أن درب غوميز فريقي التعاون والأهلي السعوديين، وارتبط اسمه بقيادة فريق الخليج السعودي خلال الموسم المقبل.
وتولى غوميز قيادة الزمالك في فبراير الماضي، خلفًا للمدرب المؤقت معتمد جمال.
ونجح المدرب البرتغالي في قيادة الزمالك نحو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.
وقال أبو سليمان في تصريحات تلفزيونية: "غوميز لديه انتماء للزمالك، قال أكثر من مرة إنه يشعر بالسعادة مع الزمالك، وبالتالي سيكمل مع الفريق، كما أنه صنع اسمًا في السعودية وحقق الكونفدرالية مع الزمالك، ومن الطبيعي أن يكون هناك اهتمام من الأندية السعودية بالمدرب".
وأضاف: "اهتمام الأندية السعودية بغوميز لم يرتقِ حتى الآن للعروض الرسمية". وكشف وكيل المدرب البرتغالي عن سر عصبية غوميز في لقاء المصري، قائلًا: "ضغط المباريات والمنافسة وخسارة النقاط وراء عصبية المدرب في المباريات الأخيرة".
وتابع: "هناك ضغوط خاصة عندما تخسر، غوميز يريد الفوز، يريد الاستمرار في المنافسة، وعندما يتعرض لأخطاء تحكيمية يكون عصبيًا".
وأشار: "غوميز مدرب كبير يعمل في نادٍ كبير، ويريد تحقيق بطولات أكثر مع الزمالك".
من جانبه، رد غوميز على حقيقة تلقيه عروضا من الدوري السعودي بعد الفوز على فاركو بنتيجة 2-0.
وقال غوميز في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أنا سعيد هنا في الزمالك، لا أمتلك سوشيال ميديا، ولا أعرف ما يحدث من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأتم: "لا أهتم بما يقال عبر مواقع التواصل، وتركيزي مع الزمالك فقط".
وحقق الزمالك فوزا مهما على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.