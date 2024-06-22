وكيل مدرب الزمالك يوضح موقفه من عروض الدوري السعودي

رد كريم أبو سليمان، وكيل البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، على الجدل الذي أثير بشأن تلقي المدرب عروضا رسمية في الفترة الأخيرة من الدوري السعودي.

وسبق أن درب غوميز فريقي التعاون والأهلي السعوديين، وارتبط اسمه بقيادة فريق الخليج السعودي خلال الموسم المقبل.

وتولى غوميز قيادة الزمالك في فبراير الماضي، خلفًا للمدرب المؤقت معتمد جمال.

ونجح المدرب البرتغالي في قيادة الزمالك نحو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال أبو سليمان في تصريحات تلفزيونية: "غوميز لديه انتماء للزمالك، قال أكثر من مرة إنه يشعر بالسعادة مع الزمالك، وبالتالي سيكمل مع الفريق، كما أنه صنع اسمًا في السعودية وحقق الكونفدرالية مع الزمالك، ومن الطبيعي أن يكون هناك اهتمام من الأندية السعودية بالمدرب".