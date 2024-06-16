في مئوية رودريغيز.. لويس دياز يقود كولومبيا للفوز على بوليفيا (فيديو)

حقق منتخب كولومبيا فوزًا عريضًا على حساب بوليفيا بنتيجة 3-0 في تجربة ودية أخيرة قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.