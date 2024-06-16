في مئوية رودريغيز.. لويس دياز يقود كولومبيا للفوز على بوليفيا (فيديو)
حقق منتخب كولومبيا فوزًا عريضًا على حساب بوليفيا بنتيجة 3-0 في تجربة ودية أخيرة قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.
تقدم منتخب كولومبيا بهدف سجله جون أرياس في الدقيقة 5 ثم أضاف اللاعب جون كوردوبا الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وأحرز لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث في الدقيقة 42 من عمر المباراة.
وشهد اللقاء حالتي طرد من نصيب سيزار ماناتشو لاعب بوليفيا ودانيال مونوز لاعب كولومبيا في الدقيقة 68.
ولعب لويس دياز أساسيًا في تشكيلة منتخب كولومبيا قبل استبداله في الدقيقة 77 لصالح زميله سانتياغو أرياس.
ويخوض المنتخب الكولومبي منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا بجانب البرازيل وباراغواي وكوستاريكا.
ويلعب منتخب بوليفيا في المجموعة الثالثة بجانب المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة وأيضًا منتخب أوروغواي وبنما.
ويفتتح المنتخب البوليفي مشواره بالبطولة أمام الولايات المتحدة الأمريكية يوم 23 يونيو الجاري بينما يلتقي منتخب كولومبيا منافسه باراغواي في اليوم التالي.
وأكمل جيمس رودريغيز نجم منتخب كولومبيا مباراته المئوية بمشاركته في لقاء بوليفيا الودي.