لم أصدق.. رد فعل نجم الهلال الجديد بعد تلقيه عرضا من النادي

أطلق اللاعب عبد الكريم دارسي، المنضم حديثاً إلى الهلال السعودي، تصريحات مثيرة بشأن صفقة انتقاله إلى الفريق الأزرق.

ووقع دارسي عقداً مع الهلال عقب نهاية عقده مع فريقه السابق الأهلي السعودي.

ولفت دارسي الأنظار مع الأهلي في مركز الجناح الهجومي قبل أن ينتقل إلى الهلال عقب نهاية عقده.

وقال دارسي في تصريحات لوسائل الإعلام إنه سعيد بخطوة انتقاله إلى نادي الهلال في الموسم الجديد.

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وتحدث دارسي عن رد فعل بعد تلقيه عرض من إدارة الهلال قائلاً:" في البداية لم أصدق الأمر وحسيت أن هذا شيء مستحيل".

وأضاف:" الهلال حلم الجميع وهدف لأي لاعب سعودي، الآن أنا لاعب في أعظم نادٍ في قارة آسيا".

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وأشار إلى أن طموحه بلا حدود مع الهلال السعودي ويتمنى تحقيق جميع الألقاب الممكنة.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع اللاعب علي لاجامي مدافع النصر السعودي عقب نهاية عقده كما انضم أيضاً اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي.

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ويبحث الهلال عن تدعيم صفوفه بصفقة هجومية مميزة بناء على طلب المدير الفني سيموني إنزاغي.