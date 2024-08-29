سبب الاستبعاد الرسمي المفاجئ لروديغر من منتخب ألمانيا

كشفت تقارير إعلامية عن سر استبعاد جوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لنجم ريال مدريد، أنطونيو روديغر، من قائمة الفريق الذي يستعد لضربة البداية في دوري الأمم الأوروبية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتستقبل ألمانيا المجر يوم الـ7 من سبتمبر، قبل أن ترحل لمواجهة هولندا يوم الـ10 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة انضمام متوسط ميدان شتوتغارت أنجيلو ستيلر للمرة الأولى، بينما غاب عن القائمة روديغر، إضافة إلى ليروي ساني وليون جوريتسكا ثنائي بايرن ميونخ.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، اليوم الخميس، فإن "روديغر وناغلسمان اتفقا معًا على أن يحصل نجم ريال مدريد على راحة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة؛ بسبب العطلة القصيرة للاعب".

وأضاف التقرير: "الخطة هي أن يعود روديغر إلى المنتخب الألماني في استعدادات شهر أكتوبر المقبل".

وجاءت قائمة ألمانيا كالآتي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتغارت) - مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

خط الدفاع: فالديمار أنتون (دورتموند)- بنجامين هنريتش (لايبزيغ)- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)- روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت)- ماكسيمليان ميتليشتات (شتوتغارت)- ديفيد روم (لايبزيغ) - نيكو شلوتيربيك (دورتموند)- جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)- إيمري تشان (دورتموند)- كريس فوهريتش (شتوتغارت)- باسكال غروس (دورتموند)- جمال موسيالا (بايرن ميونخ)- ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)- أنجيلو ستيلر (شتوتغارت)- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: ماكسيمليان بيير (دورتموند)- نيكلاس فولكروغ (وست هام)- كاي هافيرتز (آرسنال) - دينيز أونداف (شتوتغارت).