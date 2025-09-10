السعودية تهزم اليمن في النهائي وتتوّج بكأس الخليج للشباب (فيديو)

أحرز المنتخب السعودي للشباب (دون 20 عاما) لقب كأس الخليج للشباب 2025 بعد فوزه اليوم الأربعاء على نظيره اليمني (3 ـ 1) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت منافساتها في مدينة أبها السعودية.

وحقق المنتخب السعودي فوزا صريحا على نظيره اليمني بفضل تألق هدافه الواعد عبد العزيز الشمري الذي أحرز ثنائية بينما سجل فارس بن سالم الهدف الثالث بعد أن كان المنتخب اليمني قلص الفارق ( 2 ـ 1) في الشوط الأول.

وتقدم الأخضر السعودي مبكرا بالهدف الأول عبر لاعبه عبد العزيز الشمري في الدقيقة السابعة بعد ضربة رأسية سكنت شباك الحارس اليمني إثر ركلة ركنية.

وواصل المنتخب المستضيف للبطولة سيطرته التامة التي أثمرت الهدف الثاني عبر عبد العزيز الشمري من جديد، الذي هز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 13 معلنا تقدم منتخب بلاده (2 ـ0)

ونجح مختار موفق لاعب المنتخب اليمني في تقليض الفارق في الدقيقة 37 ليجعل النتيجة في نهاية الشوط الأول (2 ـ 1) للسعودية.

وعاد المنتخب السعودي ليفرض سيطرته على المباراة في الشوط الثاني ليثمر ضغطه هدفا ثالثا رائعا من فارس بن سالم الذي تلاعب بدفاع المنتخب اليمني وأحرز الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل مناطق الجزاء.

وواصل المنتخب السعودي ثباته في وسط الملعب والدفاع بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين، ليحافظ على الفوز (3 ـ 1) حتى النهاية ويتوج باللقب.

وحقق المنتخب السعودي طوال مشواره في كأس الخليج للشباب (تحت 20 عاما) 4 انتصارات وتعادلا واحدا.

وخلال الدور الأول فاز رفاق عبد العزيز الشمري على اليمن وقطر وتعادلوا مع الكويت، أما في نصف النهائي فقد تأهلوا على حساب العراق (2 ـ1) قبل الفوز على اليمن في النهائي (3 ـ 1).