رسميًّا.. ويستهام يعلن رحيل ديكلان رايس

رسميًّا.. ويستهام يعلن رحيل ديكلان رايس
أعلن ويستهام، رسميًّا، رحيل لاعبه ديكلان رايس، ويقترب اللاعب من الانتقال إلى آرسنال في صفقة قياسية إنجليزية.
وقال ديفيد سوليفان الرئيس الشريك لويستهام في بيان: "يشعر الجميع في ويستهام بالفخر بمشاركة رايس في رحلته من أكاديمية المواهب حتى أصبح أفضل لاعب صاعد في كرة القدم الإنجليزية".
وأضاف: "أود أن أوضح أمام مشجعينا أننا لم نرغب في بيع ديكلان رايس، أردنا بناء فريق حوله وتحقيق تطور مستمر وعرضنا عليه عقدًا طويل الأجل لتأمين مستقبله".
وتابع: "لكن بمجرد أن عبَّر عن رغبته في الانتقال وخوض تحديات جديدة شعر النادي بأنه ليس من الصواب اعتراض طريقه، وتصرفنا بأفضل وسيلة لضمان مصلحة ويستهام".
ويرتبط رايس البالغ من العمر 24 عاما بالانتقال إلى آرسنال.
وبدأ رايس مشواره مع الفريق الأول في 2017، وشارك رايس في 50 مباراة مع ويستهام، الموسم المنقضي، سجل فيها 5 أهداف وصنع 4، وبالمجمل لعب للفريق 245 مباراة سجل فيها 15 هدفا وصنع 13.
وقال رايس في رسالة لجماهير ويستهام: "عرفت منذ أول لحظة لي في تشادويل هيث (ملعب التدريب) أنني وجدت مكانًا آخر يمكنني اعتباره بيتي".
وأضاف: "أنظر للوراء الآن وأدرك مدى تأثير تشادويل هيث في صقل شخصيتي لاعبًا ورجلًا، وجدت المكان المثالي لبناء الثقة وللتمكن من التركيز والتصميم والطموح للازدهار".
وتابع رايس: "أود أن تعرفوا كم كان قرارًا صعبًا مغادرة البيئة التي أحبها وأستمتع بها كثيرًا، ولكن في النهاية كان طموحي اللعب في أعلى مستويات الرياضة".