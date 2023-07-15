رسميًّا.. ويستهام يعلن رحيل ديكلان رايس

أعلن ويستهام، رسميًّا، رحيل لاعبه ديكلان رايس، ويقترب اللاعب من الانتقال إلى آرسنال في صفقة قياسية إنجليزية.

وقال ديفيد سوليفان الرئيس الشريك لويستهام في بيان: "يشعر الجميع في ويستهام بالفخر بمشاركة رايس في رحلته من أكاديمية المواهب حتى أصبح أفضل لاعب صاعد في كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف: "أود أن أوضح أمام مشجعينا أننا لم نرغب في بيع ديكلان رايس، أردنا بناء فريق حوله وتحقيق تطور مستمر وعرضنا عليه عقدًا طويل الأجل لتأمين مستقبله".

وتابع: "لكن بمجرد أن عبَّر عن رغبته في الانتقال وخوض تحديات جديدة شعر النادي بأنه ليس من الصواب اعتراض طريقه، وتصرفنا بأفضل وسيلة لضمان مصلحة ويستهام".