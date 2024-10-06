من يوقف الهلال؟

واصل الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بدايته المثالية للموسم بعد 6 جولات، بعدما قلب تأخره بهدف مبكر أمام الأهلي لفوز 2-1، يوم السبت الماضي.

تقدم غابري فيغا للأهلي في الدقيقة 12 بعد انفراد بمرمى الهلال، لكن ميتروفيتش سجل هدف التعادل في الدقيقة 56، قبل أن يحول ركلة جزاء بنجاح إلى المرمى في الدقيقة 78 ليمنح الفوز لفريقه.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 18 نقطة من 6 مباريات، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد ثاني الترتيب.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز العاشر.

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ميتروفيتش يسترد صدارة الهدافين

استرد ألكسندر ميتروفيتش صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل مهاجم الهلال هدفين في مرمى الأهلي، ووصل رصيده إلى 9 أهداف.

وسجل ميتروفيتش 8 أهداف في أول 4 مباريات مع الهلال، قبل أن يُحتَسب هدفه الأول أمام الرياض هدفًا عكسيًا بقرار من لجنة الحكام في الدوري.

وبعدما أصبح رصيده 7 أهداف، نجح مهاجم فولهام السابق في هز شباك الأهلي مرتين ليتربع على عرش قائمة هدافي الدوري.

أرقام قياسية

بدأ الهلال الموسم بقوة، ووجه إنذارًا كبيرًا لمنافسيه، بعدما توج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز 4-1 على غريمه النصر.

وبعد فوز الأمس، نجح الهلال في معادلة رقمًا سابقًا له، بعد أن حقق 6 انتصارات متتالية في دوري المحترفين.

ونجح الهلال في معادلة رقمه الاستثنائي في موسم 2018-2019، وهو بداية ذاك الموسم بـ6 انتصارات أيضًا.

والمدهش في الأمر أن جيسوس هو من حقق هذا الرقم سابقا في موسم 2018-2019 عندما كان يتولى تدريب نادي الهلال في وقت سابق.

لم تتوقف أرقام الهلال عند هذا الحد، بل نجح الزعيم في مواصلة سلسلته المثالية في الموسم بإنهائه 10 مباريات بـ10 انتصارات.

البداية كانت أمام الأهلي في دور نصف النهائي لكأس السوبر، ثم النصر في السوبر أيضًا، وفاز في مباراتين بدوري أبطال آسيا، ثم 6 مباريات بالدوري السعودي.

ووصل الهلال إلى 52 مباراة على التوالي بلا هزيمة في جميع البطولات المحلية، إذ تعود آخر هزيمة محلية للفريق إلى يوم 23 مايو عام 2023، عندما خسر أمام نظيره العدالة بثنائية في الموسم قبل الماضي من دوري روشن.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز في 47 مواجهة، وتعادل 5 مرات فقط، ويحتاج إلى تجنب الخسارة في الـ4 مباريات المقبلة على التوالي في دوري روشن، من أجل كسر الرقم القياسي لغريمه الأهلي، صاحب أكبر سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة بـ55 مباراة.

لن يكسب الهلال إلا الهلال

واتفق عدد من المحللين والنقاد، على أنه لا يوجد أي فريق يستطيع التغلب على الهلال، بتشكيلته الحالية.

وقال المدرب سعد الشهري في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "دورينا غير"، إن الهلال في وضعه الطبيعي من الصعب على أي فريق أن يفوز عليه.

واتفق معه الحارس السعودي التاريخي محمد الدعيع، الذي قال إنه لن "يهزم الهلال إلا نفسه"، فمن المستحيل أن يفوز عليه أي فريق.

كما يرى النجم المصري أحمد حسام "ميدو" أن "أي فريق يريد أن يواجه الهلال لازم ينسى أنه فريق كبير، ولازم تدافع بشكل كبير وقوي".

وأضاف: "أقول للفريق الذي سيواجه الهلال حتى مهاجميك والأجنحة يجب أن يقوموا بأدوار دفاعية كي تستطيع الفوز على الهلال".

فريق وحيد يستطيع إيقاف الهلال "بشرط"

فيما قال النجم السعودي السابق خالد عطوي: إن فريق النصر، هو الوحيد القادر على إيقاف الهلال، ولكن بشرط وحيد.

وخلال برنامج "دورينا غير" قال خالد عطوي: "الفريق الذي يكسب الهلال هو النصر، إذا اختار التركيبة المناسبة لمواجهته، خاصة أن عناصر فريق النصر تقترب في كفاءتها من الهلال".

كما اتفق معه الإعلامي عبد العزيز المريسل، الذي أكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن "النصر لم يتعافَ جيدًا، لكن إذا فيه فريق يهزم الهلال فهو النصر".