ملخص وأهداف ورجل مباراة آرسنال ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي

حقق آرسنال فوزا كبيرا على نوتنغهام فورست (3 ـ 0) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال قد افتتح مشواره بفوز ثمين خارج ملعبه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، قبل أن يكتسح ليدز يونايتد بخماسية نظيفة، ثم تلقى خسارة أمام ليفربول بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، فشل فريق نوتنغهام إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد رحيل المدرب نونو سانتو وتولي أنجي بوستيغكلو تدريب الفريق.

وكان الفريق قد افتتح مشواره بفوز كبير على برينتفورد بثلاثية مقابل هدف، ثم تعادل مع كريستال بالاس، قبل أن يتعرض للهزيمة في المباراة الأخيرة أمام وست هام بثلاثية نظيفة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل نوتنغهام المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا لأهداف ولأبرز لقطات وأحداث مباراة آرسنال ونوتنغهام فورست في السطور المقبلة.

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 3: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي آرسنال في منتصف الملعب.

الدقيقة 8: استغل ميكيل ميرينو لاعب آرسنال كرة مرتدة وسدد بقوة نحو المرمى، لكن ماتز سيلس غارس نوتنغهام تألق بتصدي رائع وأضاع عليه فرصة محققة.

الدقيقة 14: أطلق إبيريشي إيزي لاعب آرسنال تسديدة خطيرة من خارج المنطقة، تصدى لها مدافع نوتنغهام.

الدقيقة 24: تابع إيثان نوانيري لاعب آرسنال كرة مرتدة وسدد من حافة المنطقة، لكن كرته اصطدمت بالمدافعين.

الدقيقة 32: زوبيميندي يسجل لآرسنال الهدف الأول من تصويبة صاروخية بيمناه تسكن شباك نوتنغهام.

الدقيقة 36: راوغ مارتن زوبيميندي لاعب آرسنال مدافعًا وتوغل حتى مشارف المنطقة، ثم أطلق تسديدة قوية مرت أعلى العارضة بقليل.

الدقيقة 41: أرسل إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام كرة رائعة من ركلة ركنية، لكن دفاع الغانرز تعامل معها بنجاح وأبعد الخطورة.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق الشوط الثاني.

الدقيقة 46: غيوكيرس يسجل الهدف الثاني لآرسنال في شباك نونتنغهام فورست.

الدقيقة 57: أطلق إيثان نوانيري لاعب آرسنال تسديدة من خارج المنطقة محاولًا تهديد المرمى، لكنها جاءت ضعيفة وافتقدت الدقة، لتمر عالية فوق العارضة.

الدقيقة 60: لاعبو آرسنال يسيرون بالمباراة نحو الفوز ويؤدون بشكل مثالي في حين لم تشكل محاولات نوتنغهام أية خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

الدقيقة 78: مارتن زوبيمندي يتألق ويسجل الهدف الثالث لآرسنال والهدف الشخصي الثاني في رصيده.

النجم الإسباني يسطع في ملعب الإمارات ويصعد ليضع كرة رأسية في مرمى نوتنغهام ليسير بآرسنال نحو الفوز.

النتيجة تتغير (3 ـ 0).

الدقيقة 86: لياندرو تروسارد لاعب آرسنال يقوم بمجهود فردي كبير لكنه لا ينجح في اختراق دفاعات نوتينغهام فورست.

الدقيقة 90 +1: رايان ياتس في محاولة آخيرة لنوتينغهام لكن الحكم يعلن عن خطأ ضده.

الدقيقة 90+5: نهاية المباراة بفوز عريض وصريح لآرسنال (3 ـ 0).

آرسنال يصل للنقطة التاسعة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن ليفربول ونوتنغهام يبقى في المركز 11 برصيد 4 نقاط.

رجل المباراة: الإسباني مارتن زوبيمندي يتفوق على الجميع ليحرز جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الثنائية الرائعة التي سجلها.