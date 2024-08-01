خطف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، الأضواء في مشاركته خلال مباراة ودية ضد ميلان الإيطالي أقيمت فجر الخميس، وانتهت بفوز ميلان بهدف دون رد.

ولم ينشغل جمهور ريال مدريد ومتابعو النجم مودريتش بظهوره الأول في المستطيل الأخضر بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا بقدر الاهتمام بشيء مختلف تمامًا.

الأمر الذي خطف أنظار جماهير ريال مدريد ظهور مودريتش تحديدًا بالقميص البرتقالي الذي ارتداه لاعبو الفريق الإسباني في ودية ميلان.

وارتدى مودريتش القميص ذاته عام 2014 مع ريال مدريد مع اختلافات طفيفة بين تصميم القميصين في درجة اللون البرتقالي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمودريتش بالقميص ذاته بين عامي 2014 و2024 كما انتشرت صورة لمودريتش مع جيل 2014 ومقارنة له مع صورة في ودية ميلان.

ويبقى مودريتش اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة ريال مدريد عام 2014، التي ضمت الحارس إيكر كاسياس وبيبي وسيرجيو راموس ورافايل فاران ومارسيلو وتشابي ألونسو وسامي خضيرة وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيما.

وحمل مودريتش شارة قيادة ريال مدريد في ودية ميلان بعدما شارك اللاعب المخضرم صاحب الـ 38 عامًا بجانب تشكيلة ضمت الحارس تيبو كورتوا ولوكاس فاسكيز وخيسوس فاييخو وأنطونيو روديغر وفران غارسيا وماريو مارتن وداني سيبايوس وأردا غولر وبراهيم دياز وإندريك.