المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: حان وقت رحيل مبابي

وجه ليوناردو، المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، انتقادات حادة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الفرنسي، عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ناديه.

وأجرى مبابي حوارا مع مجلة "فرانس فوتبول" وجه خلالها انتقادات لباريس سان جيرمان والإدارة، مُلقيًا باللوم عليهم في عدم تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، واصفا الفريق بأنه منقسم.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، نقلا عن صحيفة "ليكيب": "من أجل مصلحة باريس سان جيرمان، أعتقد أنه حان الوقت لمغادرة كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي، بغض النظر عن الطريقة التي يفعل بها النادي ذلك".