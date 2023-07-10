المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: حان وقت رحيل مبابي
وجه ليوناردو، المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، انتقادات حادة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الفرنسي، عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ناديه.
وأجرى مبابي حوارا مع مجلة "فرانس فوتبول" وجه خلالها انتقادات لباريس سان جيرمان والإدارة، مُلقيًا باللوم عليهم في عدم تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، واصفا الفريق بأنه منقسم.
وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، نقلا عن صحيفة "ليكيب": "من أجل مصلحة باريس سان جيرمان، أعتقد أنه حان الوقت لمغادرة كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي، بغض النظر عن الطريقة التي يفعل بها النادي ذلك".
وأضاف: "مبابي ليس مؤهلًا لقيادة أي فريق حتى الآن، هو لاعب رائع لكنه ليس قائدا، هداف رائع لكن ليس مبدعا، من الصعب بناء فريق حوله".
وتابع ليوناردو: "باريس سان جيرمان كان موجودًا قبل مبابي وسيظل موجودًا من بعده، لقد أمضى 6 مواسم في باريس، وطيلة هذه الأعوام فازت خمسة أندية مختلفة بدوري أبطال أوروبا، ولم يكن مبابي في صفوفها، هذا يعني أنه من الممكن تمامًا الفوز بهذه المسابقة من دونه".
وكان مبابي قد أعلن رسميا أنه يخطط لترك النادي الفرنسي في صفقة انتقال مجانية إثر نهاية عقده، في يونيو 2024، وأنه لن يُفعّل بند التمديد الاختياري حتى 2025.
لكن باريس سان جيرمان يستهدف بيعه هذا الصيف حتى لا يخسره مجانًا، إذا لم يمدد عقده مع الفريق.
وأحرز مبابي 41 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة الـ11 في تاريخه، وحقق مع النادي لقب الدوري خمس مرات منذ انضمامه إليه قادما من موناكو عام 2017.
لكن الفريق فشل مرة أخرى في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وخرج الموسم الماضي من دور الـ16 أمام بايرن ميونخ.