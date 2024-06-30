نجم جزائري على رادار ليفربول
يتطلع نادي ليفربول الإنجليزي إلى تعزيز دفاعه قبل الموسم المقبل، عن طريق محاولة ضم الدولي الجزائري، ريان آيت نوري ظهير وولفرهامبتون،
للعب تحت قيادة آرني سلوت.
وكشف موقع (thehardtackle) أن ليفربول اقترب من حسم صفقة الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بعد أن دخل في مفاوضات متقدمة، مع وولفرهامبتون.
وقال الموقع في تقريره: "ليفربول يصر على ضم آيت نوري بتوصية من مدربه السابق، الألماني يورغن كلوب، وحماس من مدربه الحالي، الهولندي آرن سلوت، المعجب بدوره بإمكانات نجم نادي أنجيه الفرنسي السابق".
وأضاف: "ريان آيت نوري لن يستمر مع وولفرهامبتون خلال الموسم المقبل، ويريد الانتقال إلى فريق كبير في الميركاتو الصيفي الحالي".
وفجّر الموقع مفاجأة بشأن وجود مفاوضات مع الدولي الجزائري، من ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي أيضًا، واللذين دخلا السابق مع ليفربول، ولكن اللاعب الجزائري يميل للموافقة على عرض الريدز.
ويرتبط ريان آيت نوري بعقد مع وولفرهامبتون، حتى صيف 2026.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب الجزائري 35 مليون يورو، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت".