نجم جزائري على رادار ليفربول

وكشف موقع (thehardtackle) أن ليفربول اقترب من حسم صفقة الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بعد أن دخل في مفاوضات متقدمة، مع وولفرهامبتون.

وقال الموقع في تقريره: "ليفربول يصر على ضم آيت نوري بتوصية من مدربه السابق، الألماني يورغن كلوب، وحماس من مدربه الحالي، الهولندي آرن سلوت، المعجب بدوره بإمكانات نجم نادي أنجيه الفرنسي السابق".

وأضاف: "ريان آيت نوري لن يستمر مع وولفرهامبتون خلال الموسم المقبل، ويريد الانتقال إلى فريق كبير في الميركاتو الصيفي الحالي".

وفجّر الموقع مفاجأة بشأن وجود مفاوضات مع الدولي الجزائري، من ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي أيضًا، واللذين دخلا السابق مع ليفربول، ولكن اللاعب الجزائري يميل للموافقة على عرض الريدز.