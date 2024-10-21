بعد هاتريك "رحيمي" و"الدوسري".. ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة

سجل سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، هاتريك في انتصار فريقه على حساب مضيفه العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "هزاع بن زايد".

وفاز الهلال على حساب العين بنتيجة 5-4 في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، ليحقق الانتصار الثالث على التوالي.

وأحرز سالم الدوسري 3 أهداف متتالية في الدقائق 45 و65 و75 من عمر المباراة، التي اتسمت بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأشعل الدوسري سباق ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف متساوياً مع غاسير أساني لاعب غوانغجو الصيني.

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وسجل المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، هاتريك لفريقه في الدقائق 39 و67 و90 من ضربة جزاء.

ورفع رحيمي رصيده إلى 3 أهداف، ليقتحم سباق الهدافين بقوة بعد فوزه بلقب هداف دوري الأبطال الموسم الماضي.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن:

غاسير أساني – غوانغجو الصيني (4 أهداف)

سالم الدوسري – الهلال السعودي (4 أهداف)

فاليري كازياشيفيلي – شاندونغ الصيني (3 أهداف)

عارف أيمن – جوهور الماليزي (3 أهداف)

سفيان رحيمي – العين الإماراتي (3 أهداف)