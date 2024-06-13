ديكو يُوقف انتقال نجم برشلونة إلى الهلال

وارتبط رافينيا بالانتقال إلى الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن برشلونة قرر بقاء رافينيا مهاجم الفريق الأول في الموسم المقبل، رغم العروض المغرية لبيعه من الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة: "ديكو لا يريد إجبار اللاعب على الموافقة على الرحيل رغم وجود عروض مغرية، وقرر تعطيل انتقال اللاعب إلى السعودية".

وتُجرى اجتماعات مكثفة في برشلونة، هذا الأسبوع، حيث يجتمع المدرب الجديد هانزي فليك، يوميًا، مع المدير الرياضي ديكو، لتوضيح كل شيء.

وإذا لم يغادر رافينيا، لن يتمكن برشلونة من التعاقد مع جناح كبير للمشروع الجديد.