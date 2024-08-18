صورة من مباراة فالنسيا وبرشلونة تضع فيرمين لوبيز في موقف محرج (شاهد)

تعرض فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، لموقف محرج خلال مشاهدته لمباراة فريقه وفالنسيا، أمس السبت، في افتتاح مباريات الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني.

وما زال لوبيز يقضي إجازته السنوية، بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس، والذي فاز بذهبية كرة القدم.

ونشر فيرمين لوبيز صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" وكان يشاهد مباراة برشلونة وفالنسيا أمس، ولكنه تعرض لوابل من الانتقادات.

الانتقادات التي تعرض لها لوبيز، بسبب أنه كان يشاهد البث من خلال شبكة قرصنة، وليس من خلال أي ناقل رسمي لمباريات الدوري الإسباني.

واستهل برشلونة مبارياته هذا الموسم في الدوري الإسباني، بالفوز على فالنسيا 1/2، حيث سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائية من الأهداف ليقود برشلونة للفوز 2-1 بعدما كان متأخرا بهدف أمام فالنسيا أمس السبت.