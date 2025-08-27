يوجد "كاش" ولكن.. مفاجأة حول الـ500 مليون التي حصل عليها الاتحاد السعودي

تحدث الإعلامي الرياضي ماجد هود عن آخر التطورات داخل نادي الاتحاد السعودي، في ظل تقارير تحدثت عن تلقي النادي دعماً مالياً ضخماً وصل إلى 500 مليون ريال للتعاقد مع صفقات جديدة.

وبعد خروج الاتحاد الصادم من نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي أقيم مؤخراً في هونغ كونغ، تصاعدت الأحاديث داخل أروقة النادي حول تغييرات محتملة في صفوف اللاعبين، حيث ذُكر اسما البرازيلي فابينيو وحسام عوار باعتبارهما أقرب المرشحين للرحيل عن صفوف "العميد".

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن الاتحاد حصل مؤخراً على دعم مالي وصل إلى 500 مليون ريال، الأمر الذي فتح الباب أمام الإدارة للتحرك نحو التعاقد مع نجوم عالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية. غير أن مفاوضات النادي مع نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز توقفت سريعاً بسبب الشروط المالية المرتفعة سواء من اللاعب أو ناديه الإنجليزي، وهو ما اعتبرته الإدارة مبالغاً فيه مقارنة بخططها المالية.

وقال ماجد هود في تصريحات تلفزيونية: "حسب المستجدات الأخيرة والمصادر الخاصة، فإن البرازيلي فابينيو مستمر مع الفريق، إلا في حال التعاقد مع بديل أفضل، وأيضاً حسام عوار ما زال متواجداً، فيما يجري البحث عن لاعب متميز تحت 21 سنة ليكون بديلاً لأوناي هيرنانديز، وفي هذه الحالة قد يرحل عوار".

وأضاف: "هناك أموال (كاش) في النادي، لكن ما تردد عن تلقي الاتحاد 500 مليون ريال كدعم مباشر لجلب صفقات جديدة غير صحيح نهائيا".

ويواصل الاتحاد تحضيراته لانطلاقة دوري روشن للمحترفين، حيث ركّز المدرب الفرنسي لوران بلان على معالجة الأخطاء التي ظهرت أمام النصر في نصف نهائي السوبر، أملاً في بداية قوية أمام الأخدود يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

يذكر أن خسارة الاتحاد أمام النصر بنتيجة (2-1) في نصف النهائي وضعت المدرب لوران بلان ولاعبيه تحت ضغط كبير، خصوصاً وأن الفريق كان توج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.