الشيرينغيتو: طريقة واحدة يمكن لمبابي الانتقال بها إلى ريال مدريد هذا الصيف

وقال بيدريرول عبر الشيرينغيتو :"أخبرتكم من قبل أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف يبدو مستحيلًا، لكن ربما حاليًّا هناك أمل".

وتابع :"الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينضم بها مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف هي حصوله على "خطاب حرية" من باريس سان جيرمان"، بمعنى أن يفسخ اللاعب عقده بالتراضي مع النادي.

وأتم "الأمر يبدو صعبًا لكنه ليس مستحيلًا".

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف من أجل الحصول على قيمة كبيرة نظير ذلك، حيث سيشكل خروج اللاعب مجانًا الصيف المقبل، ضربة اقتصادية كبيرة للنادي.

وتشكل رغبة باريس سان جيرمان تضاربًا مع رغبة اللاعب الذي يريد الخروج مجانًا الصيف المقبل من أجل الحصول على مكافأة الولاء الخاصة بإكمال عقده مع النادي الفرنسي ثم الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا والحصول على مكافأة توقيع ضخمة من النادي الإسباني.

وعرض باريس سان جيرمان على اللاعب تجديد عقده لموسم إضافي مع وعد بالسماح له بالرحيل الصيف القادم إلا أن مبابي رفض هذا الاقتراح أيضًا.