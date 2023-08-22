الشيرينغيتو: طريقة واحدة يمكن لمبابي الانتقال بها إلى ريال مدريد هذا الصيف
كشف جوزيب بيدريرول مقدم برنامج الشيرينغيتو، أحدث تطورات عملية انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.
وعاد مبابي مؤخرًا إلى تدريبات الفريق الأول لباريس سان جيرمان بعد استبعاده من المباراة الأولى بالدوري الفرنسي، إذ شارك بديلًا أمام تولوز وسجل هدفًا في تعادل الفريق بهدف لمثله.
ولم تتغير وضعية مبابي فيما يخص تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إذ ما زال يرغب في استكمال عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم ثم الرحيل مجانًا الصيف القادم.
وقال بيدريرول عبر الشيرينغيتو :"أخبرتكم من قبل أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف يبدو مستحيلًا، لكن ربما حاليًّا هناك أمل".
وتابع :"الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينضم بها مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف هي حصوله على "خطاب حرية" من باريس سان جيرمان"، بمعنى أن يفسخ اللاعب عقده بالتراضي مع النادي.
وأتم "الأمر يبدو صعبًا لكنه ليس مستحيلًا".
ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف من أجل الحصول على قيمة كبيرة نظير ذلك، حيث سيشكل خروج اللاعب مجانًا الصيف المقبل، ضربة اقتصادية كبيرة للنادي.
وتشكل رغبة باريس سان جيرمان تضاربًا مع رغبة اللاعب الذي يريد الخروج مجانًا الصيف المقبل من أجل الحصول على مكافأة الولاء الخاصة بإكمال عقده مع النادي الفرنسي ثم الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا والحصول على مكافأة توقيع ضخمة من النادي الإسباني.
وعرض باريس سان جيرمان على اللاعب تجديد عقده لموسم إضافي مع وعد بالسماح له بالرحيل الصيف القادم إلا أن مبابي رفض هذا الاقتراح أيضًا.
ووافق باريس سان جيرمان على بيع مبابي إلى الهلال السعودي هذا الصيف بعدما تلقى عرضًا ضخمًا إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب في الدوري السعودي حاليًّا، إذ يفضل الاستمرار في أوروبا.
وتعاقد النادي الفرنسي مع عثمان ديمبلي وماركو أسينسيو وجونزالو راموس لدعم خط هجومه كما اقترب من ضم المهاجم الفرنسي الدولي كولو مواني أيضًا ما يشير إلى رغبته الأكيده في بيع مبابي هذا الصيف.