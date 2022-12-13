تايسون فيوري سيتدرب مع واين روني استعدادا لنزال أولكسندر أوسيك

وأضاف الملاكم أنه من أشد المعجبين بروني، الذي تغنى في وقت سابق من هذا الشهر بفيوري بعد أن تغلب البطل البريطاني على ديريك تشيسورا ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي.

وقال روني لمحطة "توك سبورت" الإذاعية: "أعتقد أنه أفضل ملاكم رأيناه منذ وقت طويل، ولا أعتقد أن أي شخص سيهزمه.

وأردف: "أعتقد أنه أسطورة لا سابق لها بحق لما فعله لرياضة الملاكمة".

ورد فيوري الأسبوع الماضي قائلا إنه نشأ وهو يشاهد روني عندما كان شابا في إنجلترا ويونايتد، مضيفا أن المهاجم الإنجليزي كان من أشد المعجبين بالملاكمة وينحدر من عائلة ملاكمة.

وأضاف فيوري: "لذلك، نأمل أن يكون لدينا فرصة للتدريب معا في وقت ما من المستقبل. أنا بحاجة إلى شخص أصغر سنا للتحضير لمواجهة أوسيك. واين، إذا كنت تسمعني، فاستعد.. يا بني".

ومن المقرر أن ينازل فيوري منافسه أوسيك في أوائل عام 2023، بعد أن احتفظ الملاكم الأوكراني بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للوزن الثقيل بفوزه على البريطاني انتوني جوشوا بآراء الحكام في أغسطس/ آب الماضي.