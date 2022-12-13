تايسون فيوري سيتدرب مع واين روني استعدادا لنزال أولكسندر أوسيك
اختار البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل شريكا استثنائيا في التدريبات قبل خوص النزال المحتمل مع الأوكراني أولكسندر أوسيك بعد أن وافق واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق على مساعدته في الاستعداد لمباراته المقبلة.
وروني، الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي والمسؤول الآن عن فريق دي.سي يونايتد المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، من أشد المعجبين بمواطنه فيوري.
وقال فيوري إن روني كان حريصا على الموافقة على المشاركة معه في التدريبات.
وقال فيوري لمحطة "اي.تي.في" التلفزيونية مطلع هذا الأسبوع: "تحدثت إلى واين الليلة الماضية وهو مستعد لذلك.
وأضاف: "لكنه شخص يلعب بيمينه، لذلك عليه أن يتحول ليكون لاعبا أعسرا خاصة في اللكمات الخطافية، لذلك سنقوم باستقدام واين للتحضير لأوسيك".
وعندما سئل عما إذا كان يمزح، أجاب فيوري: "لا، أنا جاد للغاية. لقد وافق، لذلك سيأتي إلى المعسكر لمدة أربعة أسابيع تقريبا لمساعدتي".
وأضاف الملاكم أنه من أشد المعجبين بروني، الذي تغنى في وقت سابق من هذا الشهر بفيوري بعد أن تغلب البطل البريطاني على ديريك تشيسورا ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي.
وقال روني لمحطة "توك سبورت" الإذاعية: "أعتقد أنه أفضل ملاكم رأيناه منذ وقت طويل، ولا أعتقد أن أي شخص سيهزمه.
وأردف: "أعتقد أنه أسطورة لا سابق لها بحق لما فعله لرياضة الملاكمة".
ورد فيوري الأسبوع الماضي قائلا إنه نشأ وهو يشاهد روني عندما كان شابا في إنجلترا ويونايتد، مضيفا أن المهاجم الإنجليزي كان من أشد المعجبين بالملاكمة وينحدر من عائلة ملاكمة.
وأضاف فيوري: "لذلك، نأمل أن يكون لدينا فرصة للتدريب معا في وقت ما من المستقبل. أنا بحاجة إلى شخص أصغر سنا للتحضير لمواجهة أوسيك. واين، إذا كنت تسمعني، فاستعد.. يا بني".
ومن المقرر أن ينازل فيوري منافسه أوسيك في أوائل عام 2023، بعد أن احتفظ الملاكم الأوكراني بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للوزن الثقيل بفوزه على البريطاني انتوني جوشوا بآراء الحكام في أغسطس/ آب الماضي.