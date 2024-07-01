مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مساء اليوم الاثنين بمواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي فرنسا وبلجيكا.

يخوض منتخب البرتغال اختبارًا جديدًا أمام سلوفينيا في نفس الدور أيضًا.

ويسدل الستار مساء الاثنين على كأس العرش المغربي بإقامة اللقاء النهائي بين الرجاء والجيش الملكي.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في مواجهة مؤجلة بالدوري المصري.