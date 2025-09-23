نجم الأهلي السعودي يدخل في نوبة بكاء أمام بيراميدز (فيديو)

دخل أحد نجوم الأهلي السعودي في نوبة بكاء خلال لقاء بيراميدز المصري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

ويتقدم بيراميدز على حساب الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في عقر داره بتألق كبير للمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي نجم بيراميدز.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز

واستبدل الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي لاعبه ماتياس دامس في الدقيقة 69 من عمر المباراة من أجل تنشيط صفوفه.

أخبار ذات علاقة جماهير الأهلي السعودي تقتحم المدرجات قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

وشوهد دامس وهو يبكي بشدة على مقاعد البدلاء في ظل عدم تقديمه المستوى المتوقع أمام بيراميدز.

وواجه دامس انتقادات حادة بعد فشله في رقابة محمود عبد الحفيظ "زلاكة" جناح بيراميدز وتحميله مسؤولية الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في صفوف الفريق في الشوط الأول.

وكان بيراميدز قد سجل هدفاً عن طريق ماييلي بعد أن استخلص زلاكة الكرة من دامس في الشوط الثاني، ومرّر لزميله الكونغولي، ولكن الحكم استيفان كوفاكس ألغى الهدف بداعي التسلل.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في كأس الإنتر كونتيننتال

وأحرز اللاعب الإنجليزي إيفان توني هدف الأهلي الوحيد من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.