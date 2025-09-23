ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

نجم الأهلي السعودي يدخل في نوبة بكاء أمام بيراميدز (فيديو)

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصريالمصدر: حساب بيراميدز عبر إكس
إرم نيوز
دخل أحد نجوم الأهلي السعودي في نوبة بكاء خلال لقاء بيراميدز المصري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

ويتقدم بيراميدز على حساب الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في عقر داره بتألق كبير للمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي نجم بيراميدز.

 واستبدل الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي لاعبه ماتياس دامس في الدقيقة 69 من عمر المباراة من أجل تنشيط صفوفه.

 وشوهد دامس وهو يبكي بشدة على مقاعد البدلاء في ظل عدم تقديمه المستوى المتوقع أمام بيراميدز.

وواجه دامس انتقادات حادة بعد فشله في رقابة محمود عبد الحفيظ "زلاكة" جناح بيراميدز وتحميله مسؤولية الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في صفوف الفريق في الشوط الأول.

وكان بيراميدز قد سجل هدفاً عن طريق ماييلي بعد أن استخلص زلاكة الكرة من دامس في الشوط الثاني، ومرّر لزميله الكونغولي، ولكن الحكم استيفان كوفاكس ألغى الهدف بداعي التسلل.

 وأحرز اللاعب الإنجليزي إيفان توني هدف الأهلي الوحيد من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

