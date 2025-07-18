رأيت فيه رجلا مهذبا.. ماذا قالت أليشا ليمان عن نجم مانشستر يونايتد؟

كشفت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشا ليمان عن رأيها في نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بعد تدخله لمساعدتها خلال حادث وقع في أحد نوادي مدينة مانشستر عام 2023.

ووفقًا للتقارير، لم يسبق للاعبة البالغة من العمر 26 عامًا والنجم الإنجليزي 27 عامًا أن تقابلا قبل الحادث، لكن لحسن حظ ليمان، كان راشفورد حاضرًا ليقدم لها يد العون عندما احتاجت إليه.

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وتعتبر ليمان الملقبة بـ"أجمل لاعبة في العالم"، والتي تلعب حاليًا لصالح يوفنتوس الإيطالي ومنتخب سويسرا، أكثر الرياضيين السويسريين متابعة على إنستغرام بحوالي 17 مليون متابع، متجاوزة حتى أسطورة التنس روجر فيدرير الذي يملك 13 مليون متابع.

ومنحها هذا الانتشار الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتعبير عن آرائها في قضايا مختلفة، منها الفجوة في الأجور بين لاعبي ولاعبات كرة القدم، كما ساعدها في الحصول على عقود رعاية مربحة، مثل تعاونها الأخير مع شركة الملابس البحرية الإيطالية Tezenis.

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صدفة راشفورد

لكن كما يعرف معظم المشاهير، هناك جوانب سلبية للشهرة، وقد اختبرت ليمان ذلك بنفسها خلال زيارتها لأحد نوادي مانشستر عام 2023.

ووفقًا لمصدر تحدث لصحيفة ذا صن، تدخل راشفورد لمساعدة ليمان بعد أن تعرضت للازدحام عند وصولها إلى نادي Chinawhite في مانشستر.

ونقل المصدر قائلًا: "أخلى ماركوس طاولة ودعاها هي وصديقاتها للانضمام إليه.. كانت المرة الأولى التي يلتقيان فيها، لكنه عرف من تكون أليشا.. تبادلا كلمات قليلة، وشكرته، ثم استمروا بالاحتفال بشكل منفصل مع أصدقائهم".

وأضاف: "لقد رأت فيه رجلًا مهذبًا".

وسبق لليمان أن تحدثت عن الجوانب السلبية لشهرتها، قائلة في مقابلة مع ذا تايمز عام 2023: "الكثيرون يرون فقط الجانب الاجتماعي من حياتي عبر إنستغرام، ولا يرون كيف ألعب كرة القدم".

وأضافت: "هذا الأمر يحزنني أحيانًا لأنني أتدرب يوميًا وأسعى لأكون أفضل لاعبة ممكنة. لا يعرفون حقًا مستواي، وأقول دائمًا: 'من فضلكم، شاهدوا مباراة' – ثم يفاجؤون".

وتشارك ليمان حاليًا مع منتخب سويسرا في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025، حيث سيواجهن بطلات العالم إسبانيا، في ربع النهائي اليوم على ملعب فانكدورك في برن.