كريستيانو رونالدو يلتقط صورًا لرئيس النادي والمدرب في التدريبات (شاهد)

التقط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورًا لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر والمدرب دينكو يليتشيتش خلال تدريبات العالمي استعدادًا لمواجهة الوحدة.

وأمسك رونالدو، الذي انضم للنصر في يناير الماضي، إحدى الكاميرات والتقط صورًا لمسلي آل معمر، ويليتشيتش، وعددًا من زملائه في التدريبات.

ونشر النصر صورًا لرونالدو وهو يمسك الكاميرا ويلتقط الصور، كما أظهر نتائج تصوير رونالدو، وكتب: "الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره".