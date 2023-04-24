كريستيانو رونالدو يلتقط صورًا لرئيس النادي والمدرب في التدريبات (شاهد)
التقط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورًا لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر والمدرب دينكو يليتشيتش خلال تدريبات العالمي استعدادًا لمواجهة الوحدة.
وأمسك رونالدو، الذي انضم للنصر في يناير الماضي، إحدى الكاميرات والتقط صورًا لمسلي آل معمر، ويليتشيتش، وعددًا من زملائه في التدريبات.
ونشر النصر صورًا لرونالدو وهو يمسك الكاميرا ويلتقط الصور، كما أظهر نتائج تصوير رونالدو، وكتب: "الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره".
وبدا رونالدو سعيدًا وهو يلتقط الصور قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ومنذ انضمامه للنصر سجل رونالدو 11 هدفًا، وصنع 2 في 13 مباراة، ولعب 1167 دقيقة.
ويلعب النصر مع الوحدة، غدًا الإثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك، والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في النهائي مع الهلال الذي تجاوز الاتحاد 1/0.
ولم يحقق النصر الفوز في آخر مباراتين في الدوري السعودي، حيث تعادل سلبيًا مع الفيحاء قبل أن يخسر 0/2 أمام الهلال.
وسبق أن حقق النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات آخرها العام 1987.