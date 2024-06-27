لماذا طالب دي بروين زملاءه بعدم تحية جماهير بلجيكا؟ (فيديو)
في مشهد مثير للجدل، طالب كيفين دي بروين، قائد منتخب بلجيكا، زملاءه بعدم الذهاب لتحية جماهير منتخب بلاده الغاضبة منهم بشدة، والذين أطلقوا ضدهم صيحات استهجان كبيرة، عقب التعادل أمام أوكرانيا، في ختام مرحلة المجموعات ليورو 2024.
ومازال المنتخب البلجيكي يقدم أسوأ مستوياته بنسخة 2024؛ إذ خسر أمام سلوفاكيا (1-0) في بداية المشوار، قبل أن يفوز على رومانيا بثنائية نظيفة، ويتعادل سلبيا مع أوكرانيا.
ورغم تأهله للدور ثمن النهائي من اليورو، إلا أن أداء بلجيكا لم يعجب جماهيره التي حضرت مواجهة أوكرانيا؛ إذ بدت غاضبة بشدة تجاه اللاعبين بسبب أدائهم الباهت.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، في تقريرها، إن دي بروين ظهر وهو يتجه نحو الجماهير لتحيتها بعد لقاء أوكرانيا، لكنه قوبل بصافرات استهجان شديدة من قطاع كبير من الجماهير.
وعلى الفور، عاد دي بروين إلى وسط الملعب وأخبر لاعبي بلجيكا بمغادرة أرض الملعب بعد هذه الصافرات.
وقال دي بروين عقب المباراة: "لقد سعينا إلى الفوز، وخلقنا فرصاً للتسجيل، لكننا لم نخاطر كي لا نتلقى أهدافاً".
وأضاف: "لو كنا تلقينا هدفاً لخرجنا من اليورو، للأسف لم نسجل.. أتيحت الفرص ولم نستغلها، ونحن فقط نريد هذه الجماهير لتقف خلفنا".
وتابع: "نحن بحاجة إلى هذه الجماهير، نريدهم أمام فرنسا، هذا كل ما يمكنني قوله".
وتلتقي بلجيكا في الدور ثمن النهائي مع المنتخب الفرنسي في نهائي مبكر في دوسلدورف يوم الإثنين المقبل.