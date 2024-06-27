لماذا طالب دي بروين زملاءه بعدم تحية جماهير بلجيكا؟ (فيديو)

في مشهد مثير للجدل، طالب كيفين دي بروين، قائد منتخب بلجيكا، زملاءه بعدم الذهاب لتحية جماهير منتخب بلاده الغاضبة منهم بشدة، والذين أطلقوا ضدهم صيحات استهجان كبيرة، عقب التعادل أمام أوكرانيا، في ختام مرحلة المجموعات ليورو 2024.

ومازال المنتخب البلجيكي يقدم أسوأ مستوياته بنسخة 2024؛ إذ خسر أمام سلوفاكيا (1-0) في بداية المشوار، قبل أن يفوز على رومانيا بثنائية نظيفة، ويتعادل سلبيا مع أوكرانيا.

ورغم تأهله للدور ثمن النهائي من اليورو، إلا أن أداء بلجيكا لم يعجب جماهيره التي حضرت مواجهة أوكرانيا؛ إذ بدت غاضبة بشدة تجاه اللاعبين بسبب أدائهم الباهت.