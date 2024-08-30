سر فشل انتقال كاراسكو لنادي الاتحاد السعودي

تعثرت صفقة انتقال البلجيكي يانيك كاراسكو، نجم نادي الشباب السعودي، إلى صفوف نادي الاتحاد رغم إعلان لؤي مشعبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن إتمام الصفقة.

وترغب إدارة "النمور" في تدعيم الجانب الهجومي بصفقة سوبر بعد التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وخرج لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد السعودي في تصريحات عقب فوز فريقه على حساب التعاون بهدف دون رد في الدوري المحلي مؤكدًا أن الاتحاد أتم الاتفاق لحسم صفقة كاراسكو خلال فترة الانتقالات الحالية.

ولكن نادي الشباب نفى تماماً ما ردده رئيس نادي الاتحاد بإتمام الصفقة بعدما نشر الحساب الرسمي لـ"الليوث" عبر منصة إكس صورة للقائد كاراسكو وهو يرد على تحية الجماهير بين شوطي لقاء الخليج مع تعليق "أفضل شيء يمكن أن تفعله بين الشوطين هو أن تدعم فريقك وتهتم به".

وأكدت قناة "MBC ACTION" أن سبب تعثر هذه الصفقة يتمثل في التصريحات الإعلامية التي أدلى بها رئيس نادي الاتحاد.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الشباب قررت التراجع عن الصفقة بسبب إعلان التعاقد من جانب لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد بشكل مفاجئ ومخالف لما تم الاتفاق عليه بين الناديين.