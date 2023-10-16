تقرير: راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل 25% من أسهم مانشستر يونايتد

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الطرفين أن شروط عرض راتكليف، التي تم نشرها لأول مرة، ستؤدي لتقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليار دولار، بعيدا عن صافي ديونه التي تزيد على 600 مليون دولار.

وهذا العرض أعلى قليلا من العرض المنافس الذي قدمه الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني مقابل شراء 100% من أسهم النادي.

وتقدر قيمة مانشستر يونايتد حاليا في البورصة بنحو 3.3 مليار دولار.

وأبلغ الشيخ جاسم عائلة غليزر في الأيام القليلة الماضية أنه لن يرفع عرضه أكثر من ذلك.

وتابع المصدر أن عائلة غليزر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع راتكليف، وقد تستمر المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل.