تقرير: راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل 25% من أسهم مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، سيدفع ما يزيد على 1.5 مليار دولار مقابل حصة 25% في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا تم قبول عرضه من قبل عائلة غليزر المالكة للنادي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الطرفين أن شروط عرض راتكليف، التي تم نشرها لأول مرة، ستؤدي لتقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليار دولار، بعيدا عن صافي ديونه التي تزيد على 600 مليون دولار.
وهذا العرض أعلى قليلا من العرض المنافس الذي قدمه الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني مقابل شراء 100% من أسهم النادي.
وتقدر قيمة مانشستر يونايتد حاليا في البورصة بنحو 3.3 مليار دولار.
وأبلغ الشيخ جاسم عائلة غليزر في الأيام القليلة الماضية أنه لن يرفع عرضه أكثر من ذلك.
وتابع المصدر أن عائلة غليزر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع راتكليف، وقد تستمر المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل.
واشترت عائلة غليزر، التي كونت ثروتها من العقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية، وتمتلك أيضا فريق تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، الفريق مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (960 مليون دولار) في عام 2005.
ويسيطر أحفاد مالكولم غليزر الستة، الذي توفي في عام 2014، معا على 96% من الأسهم التي تتيح لحامليها التصويت فيما يخص شؤون مانشستر يونايتد.
وقال المصدر إن هيكل الصفقة الذي اقترحه راتكليف سيسمح لأفراد عائلة غليزر، فضلا عن المساهمين الآخرين، بسحب جزء من أموالهم.
وقال المصدر إن راتكليف عرض أن يكون مسؤولا عن ضم وإدارة المواهب في مانشستر يونايتد في حالة قبول عرضه.
وانتقد بعض مشجعي النادي عائلة غليزر على مدار سنوات؛ بسبب تعاملهم مع هذا الجانب المحوري من إدارة أعمال مانشستر يونايتد.
وأسس راتكليف شركة إنيوس في عام 1998، وهو رئيس مجلس إدارة المجموعة المتخصصة في الكيماويات ومديرها التنفيذي، ويملك حصة الثلثين.