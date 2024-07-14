طفل صغير يشارك كحكم رابع في مباراة بدوري الدرجة الأولى الليبي (صور)

كشفت تقارير صحفية عن موقف غريب شهدته إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي، الذي جمع فريقي البروق ونجوم بنغازي.

ووفقًا لِما ذكره الصحفي الرياضي إلياس الجيلاني، عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن المباراة وهي رسمية، قادها طاقم تحكيم صدر قرار بترقيته للدرجة الأولى بداية شهر يوليو الجاري، ولكن المفاجئ أن الحكم الرابع صغير في السن.

ونقل الجيلاني عن ناصر محمد عوض الورفلي، مدير قطاع كرة القدم بنادي النجوم، قوله: "سنتقدم بطعن بخصوص تكليف هذا الحكم الصغير الذي لا نعرف ما هي درجته التحكيمية، ولا بد من توضيح رسمي من قبل لجنة التحكيم العامة".

وأضاف: "ما حدث يعد مهزلة كبيرة أخرى تصفع المسابقات الليبية".

#كارثةبالملاعب الليبية #مباراةمصيريةحكمها الرابع -#طفل من الفئات السنية-#مسابقةالدرجةالأولي ✍️الياس الجيلاني شهدت مسابقة... Posted by ‎الياس الجيلانى‎ on Friday, July 12, 2024

من هو الحكم الصغير؟

وبالبحث عبر الصفحة الرسمية لنادي البروق على "فيسبوك" تجد بالفعل صورًا للحكم الصغير وهو بالفعل في المباراة، وفي صور أخرى يتم تكريمه بشهادة شكر وتقدير من مسؤولي النادي.

وأوضحت تقارير أخرى، أن الحكم الصغير يُدعى، زكريا إبراهيم الغيثي، من مواليد 2009، من مدينة درنة، وحضر العديد من دورات التحكيم المحلية، وكانت له بضع مشاركات تحكيمية، ولكن على مستوى بطولات المدارس.

وأبرز التقرير أن الحكم الصغير شارك في العديد من المباريات على مستوى الاتحاد الفرعي "الجبل الأخضر" في المسابقات السنية للبراعم والأشبال، وشارك سابقًا كحكم رابع في مباراة دارنس والتعاون في درنة، وهي أول مباراة يشارك بها، واُعْتُمِد حكم درجة ثالثة من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم تشجيعًا له.

وتُظهر صفحة الحكم الصغير إبراهيم الغيثي صورًا له بالفعل، وهو يشارك كحكم في بضع مباريات خارجية على مستوى الأشبال.

إشادة من "كاف"

وعبر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نجد إشادة كبيرة بالحكم الصغير، حيث تم وصفه بأنه "أصغر حكم في نهائيات بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس 2024".

وأشار تقرير لموقع "كاف": "يعتبر الشاب الليبي، زكرياء إبراهيم الغيثي، من بين المواهب الواعدة في نهائيات بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس 2024، في زنجبار، والذين تألقوا في منافسة كرة القدم الإفريقية المخصصة للشباب".

ويتمتع، الغيثي، وهو في عمر 15 سنة، بصفات مميزة أكسبته تقدير واحترام جميع اللاعبين، المدربين والمسؤولين في البطولة الجارية حاليا.

أخبارنا | زكريا الغيثي أصغر حكم دولي في أفريقيا #أخبارنا | زكريا الغيثي أصغر حكم دولي في #أفريقيا تلفزيون المسار التردد: عمودي SD: V 10873 أفقي HD: H 11373 Posted by ‎تلفزيون المسار - Almasar TV ‎ on Thursday, May 30, 2024

وكانت المباراة انتهت بفوز البروق على نجوم بنغازي 3-1، ليتصدر المسابقة برصيد 30 نقطة، وأقرب الملاحقين له فريق خليج سرت بـ25 نقطة.