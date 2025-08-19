لن ينافس على لقب الهداف.. أسطورة الاتحاد يصدم داروين نونيز (فيديو)

وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي الأسبق، صدمة قوية إلى دراوين نوينز، مهاجم الهلال الجديد.

وأعلن الهلال تعاقده مع المهاجم داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من ليفربول بطل إنجلترا.

ولم يكشف الجانبان تفاصيل مالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي السعودي دفع 53 مليون يورو (61.69 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب القادم من أوروجواي (26 عامًا).

صدمة من محمد نور

قال محمد نور في تصريحات تليفزيونية، إن نونيز مهاجم "مقلق" أو مزعج للمدافعين، وإنه خطير في منطقة الجزاء وجيد في المراوغة.

وعاد نور وقال: "لكنه يعيب عليه إهدار الفرص الكثيرة وضعف اللمسة الأخيرة؛ ما يجعله غير قادر على المنافسة على لقب هداف الدوري".