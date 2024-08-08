أظهرت الصور الأخيرة من تدريبات برشلونة تطورًا بدنيًّا لافتًا لغافي، نجم الفريق، الذي يبدو أنه يستعد للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك بشكل مغاير تمامًا.

ونشر موقع "OneFootball" صورتين لغافي تُظهِران تحوله البدني والعضلي ما بين تدريبه في عام 2022، والذي بدا فيه هزيلًا للغاية، وتدريباته حاليًّا في 2024، وتظهر بشكل بارز عضلات جسده، ما يؤكد أن اللاعب يسعى لبذل مجهود كبير لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة فليم، وتخطي عقب الإصابات التي لاحقته بقوة الموسم الماضي.

وأصيب غافي خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، ومن ذلك الحين، لم يلمس اللاعب الكرة مطلقًا، إذ يخضع حاليًا لفترة تأهيل طويلة المدى.

وأكمل برشلونة الموسم الماضي دون غافي، وخرج خالي الوفاض بعدما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم ريال مدريد، في حين حصد المنتخب الإسباني، في غياب غافي، لقب يورو 2024 على حساب نظيره الإنجليزي.

وعاد غافي للتدريبات البدنية الخفيفة مؤخرًا، ولم يتدرب مع الكرة بعد، وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الطاقم الطبي للبارسا يتوقع عودة لاعب الوسط الصاعد في نهاية أكتوبر 2024.

وقبل إصابة غافي في منتصف الموسم الماضي، خاض اللاعب الإسباني 13 مباراة في النصف الأول من الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة واحدة، وكان قطعة رئيسة في تشكيلة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

ومن المقرر أن يستهل برشلونة موسمه الجديد في الدوري الإسباني، السبت الـ17 من أغسطس في ملعب ميستايا معقل فالنسيا.

قبل ذلك، خاض البلوغرانا مباريات ودية تحضيرية في معسكره بالولايات المتحدة، أمام ريال مدريد وميلان، قبل أن يواجه موناكو في كأس خوان غامبر يوم الـ 12 من أغسطس على ملعبه مونتجويك.