تغطية مباشرة.. مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني | إرم نيوز

يتطلع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى رؤية تحسن كبير في صفوف فريقه عندما يخوض مباراته الأولى على ملعبه أمام ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، في الظهور الأول للمهاجم كيليان مبابي في سانتياغو برنابيو.

وشعر أنشيلوتي بالغضب الشديد بعد بداية الموسم بتعادل باهت 1-1 مع مضيفه ريال مايوركا. وقال للصحفيين "كان يتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل، ونتحلى بالمزيد من الحماس".

وقدم مبابي ومعظم لاعبي ريال مدريد أداء باهتا في مايوركا، واضطر الحارس تيبو كورتوا للتدخل مرات عديدة للحفاظ على التعادل.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني خلال السطور القادمة:

تشكيل ريال مدريد

جماهير ريال مدريد تتفاعل مع مبابي لحظة دخوله سانتياغو برنابيو

جماهير ريال مدريد تتفاعل مع نشيد الفريق الرسمي على ملعب البرنابيو

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 3.. عرضية من أردا غولر دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 5.. ضغط من لاعبي ريال مدريد يقابله دفاع منتظم الصفوف من لاعبي بلد الوليد.

الدقيقة 9: أول هجمة خطيرة لريال مدريد بطلها كيليان مبابي، والذي سدد قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس كارل هين.

الدقيقة 14: عرضية أخرى من أردا غولر، دون أي خطورة.

الدقيقة 17: أول ظهور لفريق بلد الوليد، من خلال تسديدة اللاعب دارون ماتشيس ولكن ترتطم بتشاوميني وتذهب إلى ركنية.

الدقيقة 21: إصابة كارل هين لاعب بلد الوليد، وتوقف اللعب لعلاجه.

الدقيقة 30: الاستحواذ 75% ريال مدريد مقابل 25% ريال بلد الوليد.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من فالفيردي، ولكن خارج المرمى

الدقيقة 45: حكم اللقاء يعطي 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي