عاجل

نصر الله: في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى
logo

تغطية مباشرة.. مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني | إرم نيوز

رياضة

تغطية مباشرة.. مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني

تغطية مباشرة.. مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني
ريال مدريد
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 2:56 م

يتطلع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى رؤية تحسن كبير في صفوف فريقه عندما يخوض مباراته الأولى على ملعبه أمام ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، في الظهور الأول للمهاجم كيليان مبابي في سانتياغو برنابيو.

وشعر أنشيلوتي بالغضب الشديد بعد بداية الموسم بتعادل باهت 1-1 مع مضيفه ريال مايوركا. وقال للصحفيين "كان يتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل، ونتحلى بالمزيد من الحماس".

وقدم مبابي ومعظم لاعبي ريال مدريد أداء باهتا في مايوركا، واضطر الحارس تيبو كورتوا للتدخل مرات عديدة للحفاظ على التعادل.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني خلال السطور القادمة:

تشكيل ريال مدريد

 

e468209b-da47-4042-92c0-854472c6f76f

 

جماهير ريال مدريد تتفاعل مع مبابي لحظة دخوله سانتياغو برنابيو

 

جماهير ريال مدريد تتفاعل مع نشيد الفريق الرسمي على ملعب البرنابيو

 

 

انطلاق صافرة المباراة 

الدقيقة 3.. عرضية من أردا غولر دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 5.. ضغط من لاعبي ريال مدريد يقابله دفاع منتظم الصفوف من لاعبي بلد الوليد.

الدقيقة 9: أول هجمة خطيرة لريال مدريد بطلها كيليان مبابي، والذي سدد قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس كارل هين.

 

الدقيقة 14: عرضية أخرى من أردا غولر، دون أي خطورة.

الدقيقة 17: أول ظهور لفريق بلد الوليد، من خلال تسديدة اللاعب دارون ماتشيس ولكن ترتطم بتشاوميني وتذهب إلى ركنية.

الدقيقة 21: إصابة كارل هين لاعب بلد الوليد، وتوقف اللعب لعلاجه.

الدقيقة 30: الاستحواذ 75% ريال مدريد مقابل 25% ريال بلد الوليد.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من فالفيردي، ولكن خارج المرمى

الدقيقة 45: حكم اللقاء يعطي 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

 

 

أخبار ريال مدريدالدوري الإسباني

أخبار ذات صلة

ملخص حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" (فيديو)
ملخص حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" (فيديو)
مارشان "مايكل فيلبس فرنسا" جاهز لـ"جنون السباحة" في أولمبياد باريس
مارشان "مايكل فيلبس فرنسا" جاهز لـ"جنون السباحة" في أولمبياد باريس
الكشف عن سبب رفض دي بروين الانتقال للاتحاد السعودي
الكشف عن سبب رفض دي بروين الانتقال للاتحاد السعودي
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC