إلى يلو.. نجم النصر السعودي يوافق على الرحيل إلى ناد مفاجئ

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مستقبل البرتغالي أوتافيو، نجم النصر السعودي، الذي أصبح خارج حساب مواطنه جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق.

وفاجأ جيسوس الجميع باستبعاد أوتافيو من قائمة الفريق التي سافرت إلى النمسا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

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تلك الخطوة أكدت رغبة النادي في رحيل اللاعب، وقد بدأ يرتبط بالفعل بعدد من الأندية أبرزها الأهلي السعودي والقادسية.

وأيضًا ارتبط اسم أوتافيو بإمكانية الانتقال إلى بالميراس البرازيلي، ولكن مسؤوليه نفوا وجود أي مفاوضات مع اللاعب، بسبب راتبه المرتفع مع نادي النصر، وأيضًا رغبة النادي السعودي في بيع اللاعب بمبلغ يعوّض ما دُفع لضمه سابقًا، والذي وصل إلى نحو 60 مليون يورو.

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ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، فإن أوتافيو تلقى عرضًا آخر من نادي الدرعية، الناشط في دوري يلو، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الحالي.

وأوضح التقرير أن اللاعب لا يمانع الانتقال للدرعية واللعب في "دوري يلو"، بسبب ارتياحه للعيش في الرياض ورغبة عائلته الاستمرار في العاصمة السعودية.

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وينتظر أن يتضح مصير الدولي البرتغالي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأكد رحيله عن النصر رسميًّا.

وانضم أوتافيو إلى نادي النصر في صيف 2023 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي وشكل ثنائية رائعة مع زميله وقائده في المنتخب، كريستيانو رونالدو.

وفي موسمين فقط لعب أوتافيو مع نادي النصر 84 مباراة، في كل البطولات سجل 12 هدفًا وصنع 16.