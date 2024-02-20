غضب كبير من دي يونغ تجاه الصحافة الإسبانية (فيديو)

صحيفة "سبورت" الكتالونية قالت، في وقت سابق، إن برشلونة يأمل في بيع دي يونغ الصيف المقبل بسبب راتبه المرتفع.

كما قالت تقارير أخرى إن الفريق الكتالوني يحتاج إلى بيع لاعب كبير من أجل الدخول في السوق الصيفي للتعاقد مع لاعبين جدد؛ لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، والاسم الأول المرشح لإنقاذ البارسا هو اللاعب الهولندي.

ووجه دي يونغ غضبه نحو تلك التقارير، قائلا: "في الحقيقة أنا غاضب قليلاً مما تكتبه الصحافة بشكل عام. هناك العديد من الأمور التي تُنشر وهي كاذبة".

وأضاف: "ألا يشعر الصحفيون بالخجل قليلاً من نشر تلك الأخبار".

واختتم: "في الآونة الأخيرة أصبحت غاضبًا، ظهرت الكثير من الأشياء غير الصحيحة. لا أستطيع فهم ذلك".