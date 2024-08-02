ضمن العرب ميدالية جديدة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بعد صعود منتخبي مصر والمغرب يوم الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح على باراغواي في دور الثمانية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف النهائي الأولمبي للمرة الثالثة في تاريخه بعد دورة أمستردام 1924 وطوكيو 1964.

فيما تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخه بفضل فوز ساحق 4-صفر على الولايات المتحدة في دور الثمانية.

كف ضمن العرب ميدالية؟

هيمن المغرب على مباراته ضد أمريكا من البداية في أول لقاء له في الأدوار الإقصائية بالأولمبياد، ليضرب موعدًا في قبل النهائي مع إسبانيا التي سحقت اليابان 3-صفر.

على الجانب الآخر من المقرر أن يواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي، منتخب فرنسا بعد فوزه على الأرجنتين بهدف نظيف.

في حال فوز منتخب مصر على فرنسا، ثم فازت المغرب على إسبانيا في نصف النهائي، سيلعب المنتخبان العربيان في المباراة النهائية، وسيضمن المغرب ميداليتين ذهبية وفضية.

وفي حالة صعود أي منهما، سيضمن العرب ميدالية مؤكدة إما ذهبًا أو فضة، وميدالية برونزية محتملة.

أما في حالة خسارة الفراعة وأسود الأطلس، سيضمن العرب ميدالية برونزية، حيث سيلعب المنتخبان على المركزين الثالث والرابع.