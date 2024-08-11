وجه النصر السعودي صدمة إلى نظيره الاتحاد بشأن ما تردد عن رغبته في الحصول على خدمات لويز فيليبي، نجم العميد، الذي ربطته تقارير عدة تقارير بالرحيل في الميركاتو الحالي.

وترغب إدارة نادي الاتحاد، في التخلص من لويز فيليبي في الموسم المقبل، بناءً على طلب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق، بسبب عدم الحاجة إلى خدماته.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، القريب من إدارة النصر، عبر حسابه على منصة "إكس" فإنه "لا يوجد أي نية لدى النصر للحصول على خدمات المدافع لويز فيليبي، مدافع نادي الاتحاد، وهذا الأمر لم يطرح في الأساس".

وكان الاتحاد قد تعاقد مع فيليبي، لتدعيم دفاع الفريق الغربي لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من نادي ريال بيتيس، في الصيف الماضي.

يذكر أن تقارير إسبانية، أوضحت أن نادي ريال بيتيس مهتم بإعادة مدافعه السابق لويز فيليبي إلى صفوفه من أجل تدعيم خط الدفاع.

فيليبي خاض 27 مباراةً مع الاتحاد الموسم الماضي ما بين دوري روشن السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.