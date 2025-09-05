موعد نزال مايك تايسون وفلويد مايوذر

يترقب عشاق الملاكمة نزالاً من العيار الثقيل بين اثنين من أبطال اللعبة، وهما مايك تايسون وفلويد مايوذر.

وأعلنت مؤسسة FIGHT SPORTS بالشراكة مع CSI SPORTS توقيع عقود لإقامة نزال مرتقب بين تايسون ومايذور.

ويعود تايسون إلى الحلبة لأول مرة منذ هزيمته أمام جيك بول في نزال مثير أقيم في العام الماضي.

أخبار ذات علاقة وفاة جاسم دلاوري نجم الملاكمة الإيراني بعد معاناة مع السرطان

ويواجه تايسون منافسه مايوذر الذي خاض 50 مباراة دون هزيمة، وهو ما يؤكد أن النزال سيكون على صفيح ساخن.

وأعلنت الجهة المنظمة إقامة النزال في فصل الربيع خلال العام المقبل، ولكن لم يتم تحديد الموعد الرسمي والنهائي وأيضاً مكان إقامة المواجهة المرتقبة.

وأثار نزال تايسون مع بول العام الماضي قلق العديد من المشاهدين، بعد أن عانى الملاكم العجوز آنذاك من الهزيمة.

ومع ذلك، تحدث ريتشارد وكريغ ميلي من قناة CSI Sports المنظمة للنزال بثقة عن الحدث، قائلين: "مايك تايسون وفلويد مايويذر اثنان من أكثر الأسماء والشخصيات تأثيرًا في الملاكمة، ولهما إرثٌ خالد. إنهما رمزان للرياضة في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف الثنائي: "سيحطم نزال تايسون ضد مايويذر جميع الأرقام القياسية في البث المباشر والأرباح التي سجلها مايك تايسون في عام 2024".

أخبار ذات علاقة لماذا يتدرب كارفخال على الملاكمة قبل منافسة أرنولد؟

ووعد الأخوان ميلي بتحضيرات ضخمة للحدث، وتنفيذ عناصر جديدة وحملة ترويجية قوية تتضمن سردًا أسبوعيًّا متميزًا وتغطية تسويقية عالمية، كما أكد الثنائي أن الحدث نفسه سيقام في مكان عالمي المستوى، وسيُقدَّم للجمهور باستخدام تقنيات جديدة داخل الحلبة.