فرستابن يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى وينفرد بالرقم القياسي بعشرة انتصارات متتالية في فورمولا 1

احتفل ماكس فرستابن بفوزه العاشر على التوالي وهو رقم قياسي في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بعد تفوقه على زميله "سيرجيو بيريز" ليسيطر رد بول على أول مركزين، اليوم الأحد.

وكان انتصار السائق الهولندي في مونزا هو الرقم 15 على التوالي لرد بول ليكسر الرقم القياسي السابق لفيراري.

واحتل "كارلوس ساينز" المركز الثالث مع فيراري، ليصعد على منصة التتويج لأول مرة هذا الموسم، حيث انطلق من المقدمة وأبقى فرستابن خلفه حتى اللفة 15 من أصل 51.

وعزز "فرستابن" صدارته لبطولة العالم بفارق 145 نقطة عن بيريز قبل 8 جولات من النهاية.