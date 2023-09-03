فرستابن يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى وينفرد بالرقم القياسي بعشرة انتصارات متتالية في فورمولا 1
احتفل ماكس فرستابن بفوزه العاشر على التوالي وهو رقم قياسي في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بعد تفوقه على زميله "سيرجيو بيريز" ليسيطر رد بول على أول مركزين، اليوم الأحد.
وكان انتصار السائق الهولندي في مونزا هو الرقم 15 على التوالي لرد بول ليكسر الرقم القياسي السابق لفيراري.
واحتل "كارلوس ساينز" المركز الثالث مع فيراري، ليصعد على منصة التتويج لأول مرة هذا الموسم، حيث انطلق من المقدمة وأبقى فرستابن خلفه حتى اللفة 15 من أصل 51.
وعزز "فرستابن" صدارته لبطولة العالم بفارق 145 نقطة عن بيريز قبل 8 جولات من النهاية.
ويتقدم "رد بول" بفارق 310 نقاط على مرسيدس في بطولة الصانعين، فيما قفز فيراري إلى المركز الثالث فوق أستون مارتن.
وأبلغ كريستيان هورنر رئيس رد بول سائقه فرستابن بعد عبوره خط النهاية، قائلًا: "حسنًا فعلت يا صديقي، أنت تحلّق في عالمك الخاص، وهذا فوز تاريخي. إنه أمر مذهل، وعليك أن تشعر بالفخر".
ورد "فرستابن" البالغ من العمر 25 عامًا والذي فاز في إيطاليا، العام الماضي، قائلاً: "نعم، إنها إحصائية جميلة".
وجاء "شارل لوكلير" في المركز الرابع مع فيراري، وخلفه ثنائي مرسيدس جورج راسل، ولويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات.
ونال "أليكس ألبون" سائق وليامز المركز السابع متفوقًا على لاندو نوريس سائق مكلارين، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.
وكان "فرستابن" عادل رقم "سيباستيان فيتل"، والذي حققه مع رد بول، بتسعة انتصارات متتالية، الأسبوع الماضي، في هولندا، ويبدو في طريقه إلى مزيد من الانتصارات.
وفاز فرستابن في 12 من 14 سباقًا، هذا العام، لتتواصل هيمنة رد بول منذ جائزة أبوظبي الكبرى في ختام الموسم الماضي، كما أنه الانتصار رقم 47 في مسيرة السائق الهولندي.
ولم يتوقع الكثيرون حفاظ ساينز على الصدارة لفترة طويلة بالنظر إلى سرعة رد بول في السباقات، لكن السائق الإسباني كافح بقوة بينما كان فرستابن غاضبًا لعدم تمكنه من التقدم للأمام.
وأبلغ "فرستابن" فريقه بعدما أغلق ساينز الباب أمامه في اللفة السادسة: "هذا ليس جميلاً".
بينما قال فيراري لساينز: "تحرك جيد".
وعلّق فرستابن على سرعة فيراري في المسار المستقيم بعد ذلك بثلاث لفات وانتظر فرصته.
وبمجرد تقدم فرستابن إلى الأمام ابتعد في الصدارة بفارق 3.8 ثانية بحلول اللفة 18.
وانطلق بيريز من المركز الخامس بعد تأجيل بداية السباق بعد توقف سيارة يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري خلال لفة الإحماء.
واحتاج السائق المكسيكي إلى 32 لفة للتقدم إلى المركز الثالث بعد تجاوز لوكلير، ثم عانى للمرور من ساينز حتى اللفة 46.
ودخل سائقا فيراري في منافسة مثيرة على المركز الثالث إلى أن أبلغهما الفريق بحفاظ كل منهما على مركزه.